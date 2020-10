Warsteiner gewinnt Bestseller Award

Brewers Gold erhält Preis für absatzstärkste Produktneueinführung

brilon-totallokal: Vom Verbraucher gewählt – vom Handel ausgezeichnet: Warsteiner Brewers Gold ist die verkaufsstärkste Produktneuheit in der Warengruppe Bier- und Biermischgetränke. Die Rundschau für den Lebensmittelhandel zeichnete heute im Roomers in Baden-Baden gemeinsam mit den Marktforschungsinstituten IRI und GfK zum 22. Mal die erfolgreichsten Produktneuheiten in 50 Kategorien mit dem Bestseller Award aus.

„Auf diese Auszeichnung sind wir stolz, denn sie zeigt, dass unser Weg richtig ist. Warsteiner Brewers Gold ist bewusst modern gestaltet und wir verzichten auf brauhistorische Rückblicke. Mit unserer naturtrüben Bierspezialität fallen wir im Regal auf und treffen den Zeitgeist“, freut sich Marcus Wendel, Marketing Director der Warsteiner Gruppe. Sanela Svjetlanovic, Fachbeirätin des Awards und Leiterin Media&Sales von der Rundschau, überreichte den Preis. Sie begründet den Erfolg der Bierspezialität wie folgt: „Warsteiner Brewers Gold überrascht mit einem mutigen und aufmerksamkeitsstarken Produktkonzept. Der Fachbeirat ist überzeugt: Mehr Bestseller geht nicht. Wir gratulieren Warsteiner zum Besteller Award 2020.“ Der Erfolg des Neuprodukts der Warsteiner Brauerei ist messbar: Grundlage für die Juryentscheidung zur Auszeichnung sind die tatsächlichen Verkaufsdaten der Produkte im Handel.

Absatzstark im Regal:

Warsteiner Brewers Gold zeichnet sich durch eine fein ausgewogene Hopfennote und einen milden malzaromatischen Geschmack aus. Ausgesuchte Malze von höchster Qualität verleihen dem naturtrüben Bier eine feine Karamellnote und das bernsteinfarbene Aussehen. Die Spezialität enthält 5,2 Volumenprozent Alkohol sowie 12,4 Prozent Stammwürze.

Über den Award: Für die Teilnahme am Bestseller können sich Unternehmen nicht bewerben. Grundlage für die Ermittlung der Gewinnerprodukte sind die tatsächlichen Verkaufsdaten aus dem Handelspanel InfoScan des Marktforschungsinstituts IRI und die Daten aus den Marktanalysen der GFK; ihnen liegen objektiv und messbar die Verkaufszahlen aus dem gesamten deutschen Lebensmittelhandel (Geschäfte ab 200 m² ohne Discount) und den Drogeriemärkten zugrunde. Erfasst wurden alle Produktneuheiten, die von Mai 2019 bis Mai 2020 von der Industrie gelauncht und neu in den Verkauf genommen wurden.