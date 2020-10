Paul van Dyk beim Bigge DanceFestivaltag des Biggesee Open Air 2021!

Der Veranstalter des Biggesee Open Air gab heute bekannt, dass es auch 2021 wieder einen Bigge Dance Festivaltag mit elektronischer Musik im Rahmen des Biggesee Open Air 2021 geben wird.

brilon-totallokal: Zwar mit einem veränderten Lineup aber mindestens genauso hochkarätigen Künstlern lädt Bigge Dancealle Fans der elektronischen Musikszene ein, bei herrlichem Wetter aufder einmaligen Open Air Bühne direkt am Ufer des Biggesees zu feiern. Am 26.06.2021werden neben Trance-Legende Paul van Dyk auch Danny Avila, Ummet Ozcan, Lexy & K-Paul sowie LOVRAin Olpe erwartet.

Veranstalter Dietmar Harsveldt gab zudem bekannt, dass es für alle neuen Konzerte im Jahr 2021 eine Bar-Erstattungsgarantiegeben wird. Um Fans ein sicheres Gefühl beim Ticketkauf zu geben, kündigte er an, dass alle Ticketkäufer im Falle einer erneuten behördlichen Absage eine zügige Erstattung des Kauf-preises in bar erhalten werden. Die genauen Bedingungen der Bar-Erstattungsgarantie sind auf der Webseite des Biggesee Open Air zu finden.

Tickets für den Bigge Dance Festivaltagmit Paul van Dyk und vielen anderen im Rahmen des Biggesee Open Air 2021 gibt esab dem25. September2020bei CTS Eventim und allen bekannten VVK-Stellen. Weitere Infos zur Veranstaltungsreihe gibt es unter www.biggesee-open-air.de.

Von der Entdeckung der elektronischen Musik im Radio inder Küche seiner Mutter bis hin zu Headliner-Clubs und Festivals auf der ganzen Welt hat sich Paul van Dyk den Ruf erworben, nicht nur einer der produktivsten Künstler in der Trance Szene zu sein, sondern auch eine wahre Ikone der Tanzkultur. Aufgewachsen im kommunistischen Ostdeutschland vor dem Fall der Berliner Mauer, war einer von van Dyks ersten DJgigs im damals neu eröffneten Club und zukünftigen Wahrzeichen Tresor, was ein gutes Omen für zukünftige Errungenschaften sein sollte. Seit 1999 hat van Dyk eine Residency in Ibiza, derPartyhauptstadt der Welt -die längste Residency in der Geschichte der Weißen Insel.

Seine Auftritte auf Berlins legendärer LoveParade zogen regelmäßig Menschenmassen von bis zu einer Million an, was noch aber immer vor den1,3 Millionen Menschen verblasst, die seine Silvester-Show 2008 in Rio de Janeiromiterlebten, ein damals rekordverdächtiges Publikum. Van Dyk brilliert mit acht Studioalben und unzähligen Singles und Remixen in seinem Namen als Produzent. Seine 1994 veröffent-lichte Veröffentlichung “For An Angel” gilt bei Mixmag als einer der größten Tanztracks aller Zeiten, und seine dritte LP “Reflections” wurde für einen Grammy nominiert.

Neben van Dyk wird auch Ummet Ozcanbei Bigge Dance auftreten. In einem Zeitalter, in dem nur sehr wenige Künstler die Norm durchbrechen und wirklich als einzigartig und innovativ durchscheinen, ist der niederländisch/türkische Star eine der Ausnahmen von jener Norm. Nicht nur wegen seiner fortgeschrit-tenen Studio-Kenntnisse und der beeindruckenden Reihe von Dancefloor-Hits, die sich daraus ergaben, sondern auch dank seiner anhaltenden Präsenz auf den wichtigsten Bühnen der Welt in den letzten Jah-ren. Eine Erfolgsgeschichte, die gerade dabei ist, neue Wege zu beschreiten.Es ist keine Überraschung, dass er ein gefragtes Talent ist, das sich mit Auftritten in weltbekannten Clubs und Festivals wie dem EDC, Tomorrowland, Creamfields und Global Gathering auf dem internationalen Markt behauptet.

Mit dabei ist auchDanny Avila, derim Alter von 25 Jahren erreicht hat, ist phänomenal genug. Es mit einer solchen Integrität und Leidenschaft getan zu haben, macht es noch spezieller. Mit einem feurigen Produktionssound und einem einzigartigen DJ-Stil ist er ein frischer Wind in einer Welt, in der viele Künstler gerne an der gleichen Formel festhalten. Danny Avila hat eine Leidenschaft für Musik, und das zeigt sich. Seine Musik wurde auf großen Labels wie SONY, Interscope, Musical Freedom, Spinnin’ Re-cords, Hexagon, Smash The House und Ultra Music veröffentlicht.

In Danny’s Augen ist DJing eine Kunstform, daher die Vielfalt der Genres von Techno bis Big Room und von Tech-House bis Trap, die immer einen Weg finden, die Leute auf eine Reise mitzunehmen. Diese Mentalität hat sich, gelinde gesagt, gelohnt, denn sie hat erreicht, wovon viele DJs mit 25 Jahren nur träumen können. Er zählt auch drei Compilations zu seinem Namen: ‘Ministry of Sound presents: Danny Avila Live’, ‘Ibiza Calling’ von Space Ibiza und ‘Big Room Mix’ von DJ Mag UK Danny Avila. Danny war der jüngste Künstler, der je eine CD fürdasDJ Mag UK auf dem Cover gemacht hat. Zusätzlich zu seiner lan-genListe musikalischer Errungenschaften hat Danny Avila mit den weltbekannten Modemarken New Yorker und tigha zusammengearbeitet, die ihn wegen seines extravaganten Stils angesprochen haben.

Weiterhin wird auch das Berliner Duo Lexy & K-Paul, bestehend aus Alexander Gerlach und Kai Paul, die Menge am Biggesee zum Tanzen bringen. In Berlin, demZentrum der elektronischen Musikszene in Deutschland -in den Augen vieler auch die globalePartyhauptstadt der letzten Jahre –wurde dieBasis für die kreative Arbeit der beidenMusiker, die mittlerweileseit fast 20 Jahren die Bühnen und Clubs der Welt rocken, geschaffen. Ihre musikalische Reise und Entwicklungist untrennbar mit der deutschen Clubkultur und Elektronikszene verbunden, die für die beidenSchmelztiegel, Meeting Point und kreati-ver Freiraum zugleich ist -ein Ort, der neben dem Dancefloorauch genügend Raum für Experimente lässt.

Last but not least wird auch LOVRA beim Bigge Dance Festivaltag auftreten. Aufgewachsen in Limburg, Deutschland, entdeckte LOVRA ihre Liebe zur Musik bereits in ihrer Kindheit und entwickelte daher schon früh ein ausgeprägtes Gefühl für Rhythmen sowie einestarke Affinität zur Kreativität. Ihr kreativer Drang veranlasste sie, nach Berlin zu ziehen, was ihrer Meinung nach eine der besten Entscheidungen war, die sie je getroffen hat. LOVRA verbindet musikalische Einflüsse aus den 80er und 90er Jahren und moderne Melodien sowie groovige House-Tunes, die sie mit markantem Gesang und tanzbaren UK-Housebeats verfeinert, um ihren eigenen unverwechselbaren Sound zu liefern.

