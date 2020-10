Ziel Abitur? – Berufliche Gymnasien stellen sich vor

Fünf Berufskollegs des HSK bieten Abi plus berufliche Kenntnisse

brilon-totallokal: Abitur machen und gleichzeitig schon berufliche Kenntnisse oder sogar eine abgeschlossene Berufsausbildung erwerben? Am Berufskolleg ist das möglich. Welche Vorteile dieser Weg bringt und welche Voraussetzungen dazu notwendig sind, stellen die fünf Beruflichen Gymnasien der Berufskollegs im HSK in der Woche vom 2. bis 5. November jeweils von 18 Uhr bis 20 Uhr vor. Sie zeigen dort die Schwerpunkte der einzelnen Schulen und stehen für Fragen zur Verfügung.

Ca. 500 Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen haben nach ihrem mittleren Schulabschluss mit Qualifikation diesen Neuanfang gesucht und besuchen derzeit das Berufliche Gymnasium an einem der fünf Berufskollegs des HSK. Im Vergleich zu den Schülerzahlen in der Oberstufe der allgemeinbildenden Gymnasien ist die Zahl zwar deutlich geringer, gleichzeitig nimmt das Interesse am Abitur mit beruflichen Kenntnissen zu.

Die Vorzüge liegen für die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter der Beruflichen Gymnasien des HSK auf der Hand: “An einem Beruflichen Gymnasium starten alle neu und die Lehrkräfte sind darauf eingestellt, den Lernenden den Einstieg in die Oberstufe mit ihren gymnasialen Anforderungen zu erleichtern.”, betont Monika Tuschen vom BK Brilon. Dass die Lehrkräfte völlig unvoreingenommen ihren neuen Schülerinnen und Schülern begegnen können, werde oftmals als ein großer Vorteil empfunden. Der Schulwechsel und die damit verbundene “andere” Lernatmosphäre, der Unterricht im Klassenverband und ein stärkerer Bezug zur Arbeitswelt werde von allen Schülerinnen und Schülern stets als sehr positiv empfunden, so Susanne Lehmpfuhl vom BK am Eichholz.

Jedes der fünf Berufskollegs hat ein bis zwei fachliche Schwerpunkte im Angebot. Diese liegen in den Bereichen Maschinenbautechnik, Erziehungswissenschaften, Gesundheit, Sport, Ingenieurwissenschaften oder Wirtschaft sowie Ernährung. In dieser Auswahl stecke ein großer Vorteil für die künftigen Abiturientinnen und Abiturienten: Sie können sich ganz nach ihrem persönlichen Interesse für einen der Schwerpunkte entscheiden. “Daraus resultiert eine höhere Lernbereitschaft und die Lernenden treffen in ihrer neuen Klasse auf Mitschülerinnen und Mitschüler mit gleichen Interessen”, so Andrea Möllers vom BK Olsberg. Das verbinde.

Am Ende warten dann auch beim Abitur am Berufskolleg die Abschlussprüfungen des Zentralabiturs auf die Absolventinnen und Absolventen. Das Plus des Beruflichen Gymnasiums seien die echten Bezüge zur Arbeitswelt, der realitätsbezogene Unterricht in modernen Räumen und das Erlernen elementarer beruflicher Kenntnisse im gewählten Schwerpunkt.

“Die Schülerinnen und Schüler können in den drei Jahren bis zum Erwerb ihres Abiturs ausführlich prüfen, ob sie die schulisch eingeschlagene Richtung beruflich – in einer Ausbildung oder in einem Studium – weiterverfolgen wollen oder nicht”, sagt Dagmar Große-Lanwer vom BK Meschede. Bertram Brunnberg vom BK Berliner Platz hat zudem die Erfahrung gemacht, dass auch Ausbildungsbetriebe die mit dem Abitur gleichzeitig erworbenen beruflichen Kenntnisse ihrer Auszubildenden zu schätzen wüssten. Dank der beruflichen Vorkenntnisse aus der Schule werde also sowohl die Ausbildung als auch das Studium deutlich leichter fallen.

An drei Informationsveranstaltungen können sich Schülerinnen und Schüler der Klasse 10, oder auch Klasse 9 am Gymnasium, und ihre Eltern über die Angebote der Beruflichen Gymnasien des HSK genauer jeweils ab 18 Uhr informieren: Montag, 02.11.2020, Berufskolleg am Eichholz, Féauxweg 24, 59821 Arnsberg, Mittwoch, 04.11.2020, Berufskolleg Meschede, Dünnefeld 5, 59872 Meschede und Donnerstag, 05.11.2020, Berufskolleg Olsberg, Paul-Oventrop-Straße 7, 59939 Olsberg.

Neben allgemeinen Informationen werden an allen drei Abenden jeweils alle Schwerpunkte der Berufskollegs im HSK vorgestellt: Maschinenbautechnik (BK Berliner Platz), Wirtschaft und Verwaltung (BK Berliner Platz, BK Brilon),Gesundheit (BK am Eichholz),Erziehungswissenschaften (BK am Eichholz), Ingenieurswissenschaften (BK Meschede), Freizeitsportleiter/in (BK Olsberg), Ernährung (BK Olsberg) und Erzieher/in (BK Olsberg).

