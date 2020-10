Die IHK ehrt die Besten

Auszubildende der Warsteiner Brauerei für besondere Leistungen ausgezeichnet

brilon-totallokal: Abschluss mit Bestnote: Am vergangenen Dienstag hat die Industrie- und Handelskammer Arnsberg-Hellweg-Sauerland (IHK) zwei ehemalige Auszubildende der Warsteiner Brauerei geehrt. Anna Hölscher, Chemielaborantin, und Maike Kramer, Brauerin und Mälzerin, haben ihre Abschlussprüfungen mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen.

Die IHK konnte die Auszubildenden und Weiterbildungsabsolventen in diesem Jahr nicht wie gewohnt auszeichnen. Um die Ehrenurkunden trotzdem persönlich zu überreichen, besuchte die IHK jedes Unternehmen individuell – und ehrte auch zwei Mitarbeiterinnen der Warsteiner Brauerei. Bernd Wieneke, Teamleiter Ausbildungsberatung der IHK Arnsberg-Hellweg-Sauerland, war zu Gast in der Waldparkbrauerei. Zu den Besten ihrer Ausbildungsjahrgänge gehören Anna Hölscher, Chemielaborantin, und Maike Kramer, Brauerin und Mälzerin. In ihren Abschlussprüfungen konnten beide mit ihrem Wissen glänzen und „sehr gute“ Noten erzielen. Besonders hervorzuheben ist, dass Anna Hölscher ihre Ausbildung um ein Jahr verkürzt hat. Maike Kramer ist sogar die Landesbeste ihres Ausbildungsberufes in ganz Nordrhein-Westfalen. Für diese hervorragende Leistung wurden sie am 6. Oktober von der IHK persönlich in der Brauerei geehrt. „Wir freuen uns sehr über das Engagement unserer Nachwuchskräfte und gratulieren Frau Kramer und Frau Hölscher zu ihren erstklassigen Ergebnissen“ sagt Stefanie Püschel, Leiterin der Personalabteilung. Auch Bernd Wieneke von der IHK Arnsberg-Hellweg-Sauerland ist begeistert: „Wir beglückwünschen die jungen Fachkräfte zu ihrem Erfolg und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.“ Anna Hölscher bleibt dem Unternehmen als Chemielaborantin erhalten und absolviert nebenbei eine Weiterbildung zur staatlich geprüften Technikerin im Bereich Chemie. Auch Maike Kramer ist weiterhin bei Warsteiner beschäftigt und strebt eine Weiterbildung zur Brau- und Getränketechnologin an.