Erfolgreiche Starts

Tanzsport findet den Weg zurück

brilon-totallokal: Auch den Tanzsport erwischte die Pandemie erheblich.

Neben gesperrten Trainingsstätten und Trainingsausfall, wurden auch die Turniere reihenweise abgesagt. Das erst im Februar als Vizemeister in die Sen II B aufgestiegene Paar,Stefanie Richter / Stefan Eifler,fanddennoch 2 Möglichkeiten.

In Wallisellen (Schweiz) belegten sie in einem anderen Startsystem einen respektablen einen 6.und 7.Platz. Der nächste Start trieb sie in den Norden. Bei TSZ Delmenhorst fühlten sich Richter/Eifler wohl und konnten die Wertungsrichter überzeugen. Mit allen gewonnenen Tänzen belegten sie einen unumstrittenen1.Platz.Bei beiden Turnieren lag ein Hygienekonzept vor, dass gut umsetzbar war und von allen vorbildlich eingehalten wurde.

Quelle: Stefan Eifler – TSC Olsberg e.V.

