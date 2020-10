Poesie gegen die Schwerkraft der Umstände – Lächeln mit Flügeln.

brilon-totallokal: Unter dieses Motto hat die Künstlerin Barbara Beisinghoff (www.beisinghoff.de) ihre Ausstellung im Kloster Flechtdorf (www.kloster-flechtdorf.de) gestellt. Die in Diemelstadt ansässige Künstlerin will mit ihren licht- und gedankendurchlässigen Bildern den Betrachtern Lichtzeichen senden. Mit ihrem umfangreichen Schaffen erreicht sie weltweite Aufmerksamkeit.

Das ehemalige Laiendormitorium wurde 2019 restauriert und wird erstmals für die Ausstellung genutzt. Mit seiner groben Kargheit steht es im herben Kontrast zu den selbstgeschöpften filigranen Wasserzeichenpapieren.

Die Ausstellung wird am 25. Oktober um 11 Uhr eröffnet und ist nur an den Sonntagen bis zum 15. November nachmittags von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Am 8. November besteht ab 14 Uhr Gelegenheit zum Gespräch mit Barbara Beisinghoff.

Die Räume sind ungeheizt, Besucher müssen die Corona Beschränkungen wie Abstände, Mund-Nasenbedeckung und Adresserfassung beachten. Der Eintritt ist frei, der Förderverein freut sich aber über eine Spende zur Unterstützung seiner Arbeit.

Quelle: Förderverein Kloster Flechtdorf e.V

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon