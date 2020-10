Erlebnisreiche Herbstferien mit „Brilon natürlich“ trotz Corona

Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an, und „Brilon natürlich“ beginnt mit seinem Herbstprogramm!

brilon-totallokal: Trotz Corona können 18 Programme in unserem Jubiläumsjahr angeboten werden. Wie immer heißt die Devise „Mitmachen“, denn Abenteuer und Entdeckungen warten bei spannenden Aktionen und Streifzügen im Wald und am Rothaarsteig. Da gilt es, die Sinne einzuschalten, damit Überraschungen garantiert sind.

Den Anfang machen Walderoberungen auf der Sauerland-Waldroute zu den idyllischen Almequellen und mit Esel „Rambo“ in Messinghausen, der in diesem Jahr zweimal in Aktion ist. Festes Schuhwerk ist auf der Suche nach geheimnisvollen Taten und Orten erforderlich.

Kennt ihr den Wald am Hölsterloh an unserer Jugendherberge? Eine Geoparkführerin zeigt euch morgens, wie man mit Erfolg Fossilien findet und öffnet nachmittags den „Rucksack voller Walderlebnisse“. Das verspricht jede Menge Spiel und Spaß. „Wasser marsch“ heißt das Motto bei einer spritzigen Wanderung des Kneippvereins. Wassertreten und Barfußlaufen gehören zu den Lehren von Pfarrer Kneipp und werden hautnah erfahren. Ein wahres Gesundheitserlebnis!

Danach geht es mit unserer Waldpädagogin in den herbstlichen Bürgerwald. Kreativität und Fantasie sind unerlässlich, wenn ihr die Schätze und Farben des Herbstes einfangen wollt. Auch das Familienzentrum Leuchtturm widmet sich dem Herbst. Wer von euch gestaltet aus seinen Fundstücken den lustigsten Drachen. Er darf auch schaurig schön sein!

Vom Museum Haus Hövener aus führt eine spannende Suche durch unsere mittelalterliche Stadt. „Auf den Spuren der Hanse“ erzählen Gebäude, Plätze und Bauwerke viele Geschichten von Brilon. Später beginnt am Museum auch eine kleine Stadtrallye durch Brilons Gassen. Als Stadtschwärmer seid ihr auf Streifzug vorbei an alten Bauwerken, Fachwerkhäusern und Brunnen. Ob ihr dazu kleine Aufgaben lösen könnt?

Im Herbst darf der Besenbinder nicht fehlen, der an Hiebammen Hütte seinen Gästen dieses Handwerk näher bringt. Kommt, wenn ihr Lust habt, um selbst einen Besen zu binden! Herbstzeit ist Erntezeit! Im Kräutergarten des Kneippvereins im Kurpark könnt ihr Früchte für einen leckeren Imbiss verwenden. Und…wie schmeckt wohl Hexencreme?

Wollt ihr experimentieren? In der Hilbringse geht das mit Ahornsamen, Löwenzahn und Klettfrüchten, die Vorbilder für technische Erfindungen waren. „Natur macht erfinderisch“ und ihre Trickkiste ist unerschöpflich.

Saurier im Sauerland! – Ja, die gab es wirklich. Vor 40 Jahren wurden in der Nähe fossile Knochen in einem Steinbruch entdeckt. Im Museumsgarten von Haus Hövener erfahrt ihr von unserem Iguanodon-Baby Geheimnisse aus der Kreidezeit. Einmalig!

Mögt ihr Hunde? Wenn ja, dann seid ihr bei Jolie am Entenstall in Alme richtig, einem Therapiehund, bei dem ihr die Regeln beim Umgang mit einem Tier erproben könnt.

Am Abend sind dann die Nachtschwärmer in Aktion. Mutige Scouts treffen sich an der Grillhütte in Nehden, um spielerisch zu erleben, wie sich Tiere in der Nacht verhalten.

Indianersommer! Natürlich geht es mit den Lamas am Schmelterfeld wieder auf die Spuren der Inkas, wobei sich die Tiere behutsam führen lassen. Später im Tipi oder am Lagerfeuer wird`s bei Geschichten gemütlich. Echt indianisch!

Der Abschluss könnte spektakulärer nicht sein! Die vier Vulkanfelsen der Bruchhauser Steine – das Wahrzeichen des Sauerlandes – werden erklommen. Diese Exkursion enthüllt alle Geheimnisse der Entstehung und Besiedlung dieses 1. Nationalen Naturmonuments in NRW.

Entdeckerherz, was willst du mehr?!

.

Die Angebote in den Herbstferien sind für Gäste und Einheimische aller Altersstufen geeignet. Insbesondere Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen.

Das Programmheft gibt es bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus) oder im Internet unter www.brilon-tourismus.de. Die Anmeldungen zu den Veranstaltungen werden unter 02961 96990 entgegengenommen.

Quelle: BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon