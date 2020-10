Einbruch in Niedermarsberg

brilon-totallokal: Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Sonntag durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Paulinenstraße in Niedermarsberg ein. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse durchsucht und diverse Gegenstände entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon