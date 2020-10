Freud im Alltag

Schnupperkurs für Interessierte

brilon-totallokal: Freudscher Versprecher, Über-Ich, Ödipus-Komplex: diese Begriffe begegnen uns oft im Alltag. Im Freud-Schnupperkurs ab Montag, den 26.10.2020, gehen die Teilnehmenden alltäglichen (psychischen) Phänomenen und Situationen auf den Grund und sehen, wie Freud diese erklärt.

Die Textgrundlage bilden Freuds „Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“. Der Kurs findet an fünf Abenden jeweils von 19:30 bis 21:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Nähere Infos und Anmeldungen in der VHS-Geschäftsstelle Brilon, Tel.: 02961 6416, per E-Mail: [email protected] oder unter: www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute – VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon