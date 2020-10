Hoch hinauf und fantastische Fernsichten genießen

Dazu gibt es in den nächsten Tagen direkt bei zwei Naturparkführungen die Gelegenheit.

brilon-totallokal: Bereits am 18.10.2020 um 11 Uhr nimmt Sie Naturparkführerin Alexandra Busch auf eine geführte Wanderung um und auf den Bastenberg mit. Von der Schützenhalle in Bestwig-Ramsbeck, dem Treffpunkt der Tour, geht es über Wanderwege und teils urige Pfade, vorbei an Ramsbecker Bergbaugeschichte bis auf den Bastenberg. Zwischen Gipfelkreuz des Bastenbergs und Treffpunkt liegen in etwa 440 Höhenmeter.

Ebenso höhenreich ist die geführte Wanderung von Günter Hauers. Durch das Tal der Renau geht es am 19.Oktober hinauf bis zum Kahlen Asten, dem sicherlich bekanntesten Berg der Region. Mit seiner Heidelandschaft,der Lennequelle und der fantastischen Fernsicht vom Astenturm ein absolutes Highlight. Die mittelschwere Wanderung beginnt um 11 Uhr am Start-und Zielpunkt Haus des Gastes in Altastenberg.

Beide Naturparkführungen sind anmeldepflichtig unter www.npsr.de oder telefonisch +49 2974 9691838. Weitere Informationen zu den Wanderungen finden sich ebenfalls auf der Naturpark-Homepage. Die Führungen finden unter den Auflagen der Corona-Schutzverordnung statt. Bitte vergewissern Sie sich kurz vor der Führung auf der Homepage des Naturparks, ob die Führung stattfindet.

