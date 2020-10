„Magisches Erleben – Herbstliche Stimmung“ geführte Wanderung für die ganze Familie

Eine Führung an den Bruchhauser Steinen für Sonntag 18.10.2020

brilon-totallokal: Ob von der Sonne kraftvoll angestrahlt, vom Regen malerisch glänzend, als dunkle Silhouette vor dem Mondlicht, märchenhaft von leichtem Schnee bedeckt, majestätisch aus dem Nebel ragend oder vom Licht der untergehenden Sonne in ein magisches Licht getaucht – die Bruchhauser Steine üben immer eine ganz besondere Anziehungskraft aus.

Lassen Sie sich doch einmal verzaubern von den Bruchhauser Steinen in der herbstlichen Stimmung des bunt gefärbten Laubes und kommen Sie mit auf eine Führung durch das Stiftungsgebiet.

Startpunkt ist am 18.10.2020 um 11 Uhr das Infocenter der Bruchhauser Steine.

Da die Gruppen-Teilnehmerzahlen durch Corona bedingt begrenzt sind, ist eine Buchung Ihrer Tickets nur online auf www.bruchhauser-steine.de möglich.

Am Infocenter sorgt das Team an diesem Tag dafür, dass der Herbst so ganz nach ihrem Geschmack wird: der Duft von Waffeln und ein Angebot aus besonderen Marmeladen – wie z.B. Waldfee, Wildkräuter und Aufstrich der Sinne – erwarten Sie hier.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Buchung der Tickets auf unserer Homepage www.bruchhauser-steine.de

Bitte denken Sie an festes Schuhwerk und wetterentsprechende Kleidung. Bitte beachten Sie die Abstandsregeln sowie die Maskenpflicht im Inneren des Infocenters. Herzlichen Dank!

QUelle: Stiftung Bruchhauser Steine

