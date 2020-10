Aktionsende „Mit Rad zur Tat“ 2020

Das Aktionsende für das Jahr 2020 rückt immer näher.

brilon-totallokal: Die Sponsoren EBike Store Schröder, BIKE- CENTER Feldmann, die AOK NordWest, die BARMER sowie die Stadt Brilon blicken auf ein sehr ungewöhnliches Jahr zurück. Trotz aller Unwegsamkeiten konnte auf der Zielgeraden noch eine Aktion vom 17. bis 21.08.2020 durchgeführt werden. „Wir sind alle Kühltaschen losgeworden“, freut sich Uwe Schröder von der AOK NordWest über die zahlreichen glücklichen Abnehmer.

Man wollte dieses Jahr durch die Anpassung der Teilnahmebedingungen mehr Menschen erreichen und das Ehrenamt stärken. Doch dann kam, wie bei so vielen anderen geplanten Aktionen, die Pandemie und viele Prioritäten verschoben sich.

„Nichts desto trotz soll es auch für die knapp 200 Teilnehmer in diesem Jahr attraktive Gewinne geben“ sind sich Eva Feldmann (BIKE-CENTER Feldmann) und Johannes Schröder (EBike Store Schröder) einig.

Es werden Gutscheine in Höhe von insgesamt 1.000 € verlost. Die Gewinnübergabe findet in diesem Jahr in einem kleinen Kreis, persönlich unter Berücksichtigung der aktuellen Hygieneschutzbestimmungen, am 05. Dezember 2020 im BIKE-CENTER Feldmann in der Papestraße statt. Die Gewinner erhalten rechtzeitig eine persönliche Einladung per Post zugesendet.

WICHTIG: Um an der Gewinnverlosung teilnehmen zu können, müssen die kleinen Teilnahmekärtchen, die bei der Anmeldung ausgehändigt oder per Mail zugeschickt wurden, bis spätestens 06.11.2020 bei den Sponsoren, der BWT oder im Rathaus der Stadt Brilon abgegeben werden.

