2 Straßensperrungen im HSK

Straßensperrungen: Deckenerneuerung K 32 Niederberndorf–Menkhausen

brilon-totallokal: Nachdem die umfangreichen Vorarbeiten der Baumaßnahme auf der Kreisstraße 32 von Niederberndorf nach Menkhausen mit den Kanalbauarbeiten, der Erneuerung von Bordsteinen, Rinnen und Gehwegen, der Straßenentwässerung und den Fahrbahnaufweitungen weitestgehend abgeschlossen sind, sollen am Montag, 19. Oktober, die Asphaltierungsarbeiten beginnen. Der alte Asphalt ist in dieser Woche bereits abgefräst worden. Für die Asphaltierungsarbeiten muss die Strecke komplett – auch für die Anlieger – gesperrt werden. Der Fachdienst Kreisstraßen des Hochsauerlandkreises bittet deshalb die Anlieger, ihre Fahrzeuge außerhalb der Baustelle abzustellen.

Zuerst wird die Fahrbahnunterlage gründlich mit Wasserhochdruck gereinigt. Anschließend wird der Asphaltkleber aufgesprüht. Dieser Kleber darf nicht betreten oder befahren werden, da er sich nicht mehr von Schuhen oder nur sehr schwer von Fahrzeugen wieder entfernen lässt. Ab dem nächsten Tag wird der neue, 150 Grad heiße Asphalt auf der gesamten Fahrbahnbreite in mehreren Schichten eingebaut. Dieser muss dann über Nacht auskühlen und darf nicht befahren werden. Wenn die Hauptfahrbahn fertiggestellt ist, sind noch verschiedene Einmündungen und Zufahrten zu asphaltieren, Banketten herzustellen und sonstige Restarbeiten zu erledigen. Je nach Wetterlage sollen die Arbeiten in der ersten Novemberwoche abgeschlossen sein. Der Hochsauerlandkreis bittet nochmals um Verständnis für die Behinderungen und bedankt sich für die bislang aufgebrachte Geduld.

Straßensperrung: Deckenerneuerung K 46 und 71 Ramsbeck-Wasserfall

brilon-totallokal: Am Montag, 19. Oktober, beginnen die Bauarbeiten für die Deckenerneuerung der Kreisstraßen 46 und 71 zwischen den Ortsteilen Ramsbeck und Wasserfall auf einer Länge von 1.600 Metern. Dafür wird die Strecke für voraussichtlich zwei Wochen voll gesperrt. Die Umleitung wird von Ramsbeck aus über Andreasberg, Wasserfall und Heinrichsdorf in beiden Richtungen ausgeschildert. Die Maßnahme kostet rund 130.000 Euro. Die Arbeiten werden von der Firma Heinrich Rohde aus Korbach ausgeführt.

Die Baustelle beginnt am Ortsausgang Ramsbeck in Höhe der Tennisplätze. Sie führt dann am Abzweig nach Heinrichsdorf vorbei und endet 400 Meter weiter vor Wasserfall. Es wird die oberste Asphaltschicht abgefräst und eine neue Asphaltdeckschicht wieder eingebaut. Einmündungen, sonstige Schäden und Banketten werden im notwendigen Umfang mit erneuert. Der Fachdienst Kreisstraßen des Hochsauerlandkreises bittet um Verständnis für die durch die Bauarbeiten verursachten Behinderungen und Belästigungen.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

