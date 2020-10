Waldtag mal anders

Regelmäßig spielen und erkunden die Kinder die Wälder am Rand des Stadtgebiets von Brilon.

brilon-totallokal: Wie bereiten sich die Tiere eigentlich auf den Winter vor? Das wollten die Emma Kinder des AWO Kindergartens Lummerland genauer wissen. Mit der Briloner Waldpädagogin Frau Kunst erlebten sie einen spannenden Vormittag im Wald und fanden schnell eine Antwort auf ihre Frage.

Was braucht ein Igel, um den Winter zu überleben und wie können wir Menschen sogar dabei helfen. Im Wald trafen sie noch das Eichhörnchen, welches seine Wintervorräte versteckte. Auch einige Käfer und Spinnen haben sie in ihren Winterquartieren entdeckt, aber nicht gestört. Natürlich hat jedes Kind Naturschätze gesammelt, aus denen nun tolle Waldkisten gestalten werden. So bleibt dieser tolle Tag noch lange in Erinnerung.

Quelle: AWO Kindergarten Lummerland

