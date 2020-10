Ein Bürotraum voller Licht

Wer sein Office in ein Nebengebäude im Garten verlegt, genießt Ruhe, Platz und Exklusivität

brilon-totallokal: Kündigt sich Familiennachwuchs an, wird nicht nur der Platz eng: Auch „keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin“, wusste schon Reinhard Mey. Gleichzeitig arbeiten immer mehr Menschen im Homeoffice. Da kann der häusliche Trubel schnell zu viel werden, vor allem beim Hausbau ohne Keller. Glücklich ist, wer einen Garten zur Verfügung hat. Denn wieso nicht einfach das Büro in das geliebte Grün auslagern?

Das Gartenbüro wird mit den Gartenhäusern von Cube fx im Handumdrehen Wirklichkeit. Denn die modularen Wohnmodelle der Linie #Deluxe können schnell zum praktischen Büroraum umfunktioniert werden. Dabei kann das als Büro nutzbare #Deluxe Nebengebäude auf vielfältigste Weise individuell gestaltet werden. Ob persönliche Innenausgestaltung, Wunsch-Innenfassade, Bodenbeläge oder Stromzugänge nach eigenem Geschmack und Bedarf:

Dank der großen Auswahl an Konfigurationsmöglichkeiten und einem umfangreichen Zubehörprogramm erhält jeder das Nebengebäude, das zu seinen Ansprüchen und Bedürfnissen passt – sei es Office im Grünen, Aufenthaltsraum, angeschlossenes Wohnzimmer oder Kreativoase. Bodentiefe Fenster im Frontbereich oder in die Rückwand integriert oder Panoramafenster an den beiden Außenseiten sorgen für eine Extraportion Licht im Haus. Und das Wetter? Findet draußen statt! Alle Fenster sind doppelt verglast und die Rahmen bestehen aus einem Mehrkammersystem. Zusammen mit der hohen Stabilität mit einer Dachlast bis zu 100 kg/m² steht der Behaglichkeit auch im Winter nichts mehr entgegen. Dazu sind Boden, Wand und Dach vollisoliert und bieten somit winters wie sommers eine optimale Kälte- beziehungsweise Wärmedämmung.

Doch das neue Gartenbüro ist nicht nur witterungsresistent, sondern auch wartungsfrei, da seine komplette Struktur aus geschliffenem Edelstahl besteht. Im Gegensatz zu Holzhausbesitzern kann man so auf regelmäßige Neuanstriche verzichten. Die Auswahl und die Qualität in der Verarbeitung des #Deluxe Nebengebäudes „made in Germany“ gewährleisten Haltbarkeit und Wartungsfreiheit. Während also im Haupthaus das Leben tobt, genießt man vom Gartenbüro aus einmalige Ausblicke in die eigene Grünoase. Der Bürotraum voller Licht ist unter www.cube-fx.de nur ein paar Klicks entfernt. Weitere Ideen findet man auch unter www.gardenplaza.de.

Bild: Bei dieser einmaligen Aussicht in den eigenen Garten geht die Arbeit noch einmal so leicht von der Hand – das Gartenbüro #Deluxe von Cube fx ist ein Traum aus Licht.

Foto: epr/Cube fx

Quelle: Cube fx GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon