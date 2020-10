Deutsche Mountainbike-Meisterschaften U15 /U17 am 17.10.2020 in Gedern

Sven Pollack holt den 13. Platz

brilon-totallokal: Spannung pur in Gedern! Der Auftakt zum Rennen um die Deutsche Meisterschaft war am Vormittag ein Techniksprint auf der Cross-Country-Strecke. Im Einzelstart gingen alle 30 Sekunden insgesamt 72 Sportler auf die Strecke, die gespickt war mit Absätzen, Steinen, Drops, Kurven und einem ständigem Wechsel von auf und ab. Sie verlangte den Sportlern alles ab. Nach 5:43 Minuten hieß es für Sven Pollack Rang 6, mit nur 18 Sekunden auf den Sieger Emilian See vom TGV Schotten.

Das CC-Wäldchen in Gedern mit künstlichen Hindernissen und viel Vulkangestein hat absolutes Bundesliga-Niveau und zählt bundesweit zu den besten Strecken im CC-Zirkus.

Dieser 6. Platz bedeutete für Sven die zweite Startreihe für den anschließenden Jagdstart. Bei diesem gingen alle 10 Sekunden 5 Sportler auf die drei großen Runden.

In der ersten Runde konnte sich Sven im Feld um seine Startgruppe gut positionieren. In der zweiten Runde musste er ein paar Fahrer vorbeiziehen lassen, als er im Steinfeld einmal kurz aus den Pedalen musste. Im Ziel stand der 13. Platz (35:34 Min.) zu Buche – mit drei Minuten Rückstand auf den Sieger Emilian See vom TGV Schotten. In die „Top Ten“ fehlten gerade mal 30 Sekunden.

Sven Pollack hat sein gestecktes Ziel, in die „Top 15“ zu fahren, voll erfüllt und kratzte dabei sogar knapp an den „Top Ten“.

Im Schülerrennen der U13 gingen 17 Mädchen an den Start. Mit einer Minute Rückstand gingen sie auf eine entschärfte Runde und jagten die 34 Jungs vor ihnen.

Rita Pollack kam am Start gut weg und reihte sich um Platz 6 ein. In der zweiten Runde überholte sie ein Mädchen in einer engen Kurve – und brachte beide zu Fall. Da zogen die Nächsten vorbei. Letztlich holte Rita noch den 9. Platz!

Bild: Rita Pollack

Quelle: RadWerk Upland e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon