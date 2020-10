Wer fit ist, spendet JETZT Blut beim DRK!

„Wer momentan gesund und fit ist, verliert bitte die Blutspende­termine nicht aus den Augen.“ wirbt Stephan Jorewitz vom DRK- Blutspendedienst Hagen mit Blick auf die aktuellen Termine:

Di 27. 10. Medebach Medelon 17:30 – 20:00 Uhr Schützenhalle, Am Schützenplatz 6

Mi 28.10. Marsberg 16:30 – 20:00 Uhr Sekundarschule, Trift 33

brilon-totallokal: „Der Spätsommer hat uns erreicht und die Winterzeit steht uns bevor.“ resümiert Stephan Jorewitz vom Zentrum für Transfusionsmedizin in Hagen mit Blick in den Kalender und ermuntert die Leute zur Blutspende: „Der DRK Blutspendedienst freut sich, wenn so viele Menschen wie möglich bereits jetzt Blut spenden, bevor die Grippewelle uns erreicht. Termine können über die Website www.blutspende.jetzt gefunden werden.“ Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger.

Aus Infektionsschutzgründen bittet der Blutspendedienst darum, nach Möglichkeit auf Begleitpersonen zu verzichten sowie einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen und eine eigene Mund-Nasen-Bedeckungen mitzubringen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet – für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise.

Ständig aktualisierte Infos gibt es unter https://www.blutspendedienst-west.de/corona. Aktuell gibt es anstelle der Bewirtung zum Abschluss der Blutspende einen kleinen Imbiss als „Lunch-ToGo“. Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 69. Geburtstag.

Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter 0800 -11 949 11 werden montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr alle Fragen beantwortet.

Quelle: DRK-Blutspendedienst West

