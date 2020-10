Zeichnen mit Bleistift und Kohle in Brilon

Mit einfachen Übungen und experimentellen Techniken erlernen die Teilnehmenden anhand verschiedener Projektaufgaben den Umgang mit Bleistift und Zeichenkohle.

brilon-totallokal: Ein Höhepunkt der Veranstaltung über acht Abende (je 18:00 – 19:30 Uhr) bildet das Zeichnen von Porträts.

Der Kurs, der am Dienstag, den 27.10.2020, startet, richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Die Übungen werden individuell auf die Vorkenntnisse der Teilnehmenden abgestimmt.

Nähere Infos und Anmeldungen in der VHS-Geschäftsstelle Brilon, Tel.: 02961 6416, per E-Mail: [email protected] oder unter: www.vhs-bmo.de.

