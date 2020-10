Sparkasse Hochsauerland schafft Alternative

brilon-totallokal: Bei der Sparkasse Hochsauerland wird in der Zeit vom 26.Oktober bis 6. November der „WELTSPARTAG MAL ANDERS“ gefeiert. Coronabedingt kann er nicht in gewohnter Weise stattfinden. Somit wurde eine Alternative geschaffen, die auch in diesem Jahr viele Kinderherzen höher schlagen lässt.

Alle KNAXianer erhielten in den letzten Tagen eine Postkarte mit einem persönlichen Gutschein von 100 KNAX-Sammelpunkten. Diese können in das Sammelpunkteheft eingeklebt werden, um sie später gegen eine Prämie einzulösen.

Um lange Wartezeiten im Aktionszeitraum zu verhindern, erhalten die Kinder alternativ gegen Vorlage der Postkarte auch ihr Weltspartagsgeschenk ohne ihre Spardose zählen zu lassen.

Sie können sich freuen, wenn sie am Weltspartag 2021 ein umso volleres Sparschwein zu ihrer Sparkasse bringen dürfen.

Bei einem Besuch müssen geltende Hygiene- und Abstandsregeln selbstverständlich eingehalten werden.

Im Winter plant die Sparkasse Hochsauerland im Rahmen von „Traumland kreativ“ wieder eine Outdoor-Aktion für alle KNAXianer mit ihren Familien – Abenteuer nicht ausgeschlossen!

