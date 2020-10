POL-HSK: “Riegel vor! Sicher ist sicherer.”

Die Hochsaison für Einbrecher hat begonnen

brilon-totallokal: Die ersten Blätter an den Bäumen haben sich bunt gefärbt und es ist nicht mehr zu übersehen, dass der Herbst im Sauerland Einzug gehalten hat. Doch mit der gemütlichen Zeit beginnt auch die dunkle Jahreszeit und somit die Hochsaison für Einbrecher.

Trotz sinkender Zahlen geht die Polizei auch in diesem Jahr mit einer Vielzahl von Maßnahmen gegen die Einbrecher vor. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Tageswohnungseinbrüche um etwa 45 Prozent (Januar bis August) zurück. Neben den polizeilichen Maßnahmen wird vermutlich auch der Lockdown für den starken Rückgang verantwortlich gewesen sein. Dadurch, dass die Menschen häufiger zu Hause waren, ergaben sich weniger Tatgelegenheiten für die Einbrecher. Die geschlossenen Grenzen verhinderten zudem die An- und Abreise von ausländischen Einbrecherbanden.

Für die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis bleibt die Einbruchsbekämpfung trotzdem ein Schwerpunkt. Jeder Einbruch in die eigenen vier Wände ist ein erheblicher Schock für die Einbruchsopfer. Unsicherheiten und Ängste können nach einem Einbruch zu einer großen Belastung werden.

Die Erfahrungen der Polizei zeigen, dass man sich vor einem Einbruch wirksam schützen kann. Viele Sauerländer haben bereits den Einbruchsschutz verbessert. Wenn Polizei und Bürger zusammenarbeiten, kann Einbrechern der Riegel vorgeschoben werden! Sicherheitsbewusstes Verhalten ist das A & O beim Einbruchschutz. Die Kampagne “Riegel vor! Sicher ist sicherer.” baut deshalb auf drei wichtigen Riegeln gegen Einbrecher auf:

Lassen Sie sich kostenlos von Ihrer Polizei zum Einbruchschutz beraten!

Achten Sie auf verdächte Personen und Situationen!

Wählen Sie im Verdachtsfall die 110!

Am 23., 24. und 26 Oktober 2020 sind die Fachleute der Kriminalpolizei des HSK im Rahmen der landesweiten Kampagne “Riegel vor! – Sicher ist sicherer” wieder unterwegs.

Am Freitag, 23. Oktober, können Sie die Vorbeuger ab 09:30 Uhr auf dem Wochenmarkt in Meschede besuchen.

Am Samstag, 24. Oktober ziehen unsere Experten weiter auf den Neheimer Wochenmarkt. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern des Netzwerkes “Zuhause sicher e.V.” beantworten wir ab 08:00 Uhr alle Fragen zum Einbruchschutz.

Am Montag, 26. Oktober findet eine Sonderveranstaltung der Verbraucherzentrale Arnsberg als Energiestammtisch in der Volkshochschule an der Ehmsenstraße 7 in Arnsberg statt. Bei dieser Veranstaltung hält der Technische Fachberater der Polizei HSK ab 19.30 Uhr einem Vortrag mit anschließendem Informationsgespräch. Dieser Energiestammtisch der Verbraucherzentrale Arnsberg wird speziell zu den Themen Energetisches Bauen in Kombination mit Einbruch hemmenden Maßnahmen in Kooperation mit der Polizei HSK angeboten. Eine Anmeldung unter der 02931/14281 oder [email protected] ist erforderlich.

Informieren Sie sich auch zu jeder Zeit im Internet und machen Sie einen Termin für eine kostenlose Beratung von der Polizei zum Einbruchschutz: https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/kriminalpraevention-19

Weitere Informationen zur “Riegel vor” – Kampagne finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

