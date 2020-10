CDU fordert Schnellbuslinien für Brilon nach Olsberg und Marsberg

Der Briloner CDU-Ratsherr Holger Borkamp spricht sich für den Ausbau von Schnellbuslinien auf den Strecken Brilon-Olsberg und Brilon-Marsberg aus.

brilon-totallokal: Laut dem aktuellen Pendleratlas 2019 vom statistischen Landesamt NRW pendeln täglich 7.877 Menschen nach Brilon ein und 5.306 Personen aus. Davon kommen 1.423 Personen aus Olsberg und 1.118 Personen aus Marsberg. Ebenso pendeln aus Brilon in Richtung Olsberg täglich 900 Personen und in Richtung Marsberg 441 Personen.

Holger Borkamp regt daher an, dass die Briloner Verwaltungsspitze gemeinsam mit den Nachbarstädten das Gespräch mit den Trägern des ÖPNV sucht, um zeitnah Angebote für nachhaltig gestaltete Schnellbuslinien zu schaffen. Diese sollen attraktiv gestaltet sein, um möglichst viele Pendler anzuregen, die Schnellbuslinie zu nutzen. Hier sind Fahrpreis, Fahrtzeiten und strategische Haltepunkte zu beachten. Borkamp: „Vom Land NRW werden diese Linien gesondert gefördert, hoffentlich auch für uns.“ Insbesondere der Linienverkehr in das Briloner Gewerbegebiet solle stärker in den Fokus der Betrachtung gezogen werden, so Borkamp.

