Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten verlost Fort Fun Jahreskarten an Schulkinder

Einschulungsgewinnspiel für die Erstklässler

brilon-totallokal: Die 10 stolzen Erstklässler haben je zwei Jahreskarten für das Fort Fun Abenteuerland erhalten. Sie sind glückliche Gewinner des diesjährigen Einschulungs-Gewinnspiels der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten. Sophie Stöver, verantwortlich für die Aktionen im Kinder- und Jugendbereich bei der Volksbank, freut sich mit den Kindern:

„Es ist jedes Jahr etwas ganz Besonderes, die Kinder mit schönen Gewinnspielen zur Einschulung zu überraschen. Dafür überlegen wir uns immer etwas Neues.“ Das Gewinnspiel wird für alle kleinen Kundinnen und Kunden passend zur Einschulung veranstaltet. In einem Brief wurde jedes Kind dazu eingeladen, an dem Gewinnspiel teilzunehmen und sich zusätzlich eine Geschenkbeutel mit nützlichen Schulutensilien – Buntstifte, Brotdose; Reflektoranhänger u.v.m. – in den Filialen der Volksbank abzuholen.

Zu gewinnen gab es in diesem Jahr 10×2 Jahreskarten für das Fort Fun Abenteuerland. Zusätzlich hat jedes Kind einen 5-Euro Spargeschenkgutschein erhalten. Die Volksbank freut sich über die rege Teilnahme am Gewinnspiel und wünscht allen Kindern viel Spaß im Fort Fun Abenteuerland.

Quelle: Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon