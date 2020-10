Wir verwalten nicht nur Steine

Carina Arndt hat am 1. Oktober die Fachbereichsleitung Immobilien und Bau übernommen

brilon-totallokal: Wenn Carina Arndt eine Kirche betritt, dann ist dies für sie immer wieder ein ganz besonderer Moment. „Diese Stille erzeugt in mir immer wieder ein Gefühl der inneren Ruhe“, beschreibt sie. Zudem fasziniere es sie, dass man an diesem Ort auch heute noch Freud und Leid so unmittelbar erfahren und erleben könne. „Dies gilt sowohl im theologischen Sinne wie aber auch ganz lebensnah zum Beispiel in Taufen und Hochzeiten einerseits und Beerdigungen andererseits“, führt Carina Arndt aus. Deshalb geht sie auch mit großem Respekt an ihre neue Aufgabe heran. Zum 1. Oktober hat sie in den Gemeindeverbänden im Kooperationsraum Mitte die Fachbereichsleitung Immobilien und Bau übernommen. „Den Gemeinden dabei zu helfen, ihre besonderen Immobilen und Liegenschaften zu betreuen und zu entwickeln, ist für mich Herausforderung und Verpflichtung zugleich.“

„In vielen Immobilien in den Gemeinden kann man das kirchliche Leben spüren. Geschichte und Geschichten verbinden sich in besonderer Art und Weise und viele Gläubige knüpfen ganz persönliche Erinnerungen zum Beispiel an Kirchen und Pfarrheime“, beschreibt Carina Arndt. Dies mache ihre neue Aufgabe auch zu einem besonderen Balanceakt. „Der Rückgang der Mitgliederzahlen, das schrumpfende gemeindliche Leben und auch die geringer werdenden finanziellen Mittel erfordern oftmals ein Umdenken in den Gemeinden. Nicht alles, was wünschenswert ist, kann heute noch dauerhaft finanziert und mit Leben gefüllt werden. Die kirchlichen Immobilien müssen zum pastoralen Auftrag passen“, resümiert sie.

„Unsere Aufgabe als Kirchenverwaltung ist es, den Kirchenvorständen

beratend und begleitend als Dienstleister und Kompetenzträger zur Seite zur stehen.“

Deshalb sieht sie es als eine vordringliche Aufgabe der Kirchenverwaltung an, den Kirchenvorständen und Verwaltungsleitungen vor Ort beratend und begleitend zur Seite zu stehen. „Der GemeindeVerband ist Dienstleister und Kompetenzträger. Unsere Aufgabe wird es zukünftig immer stärker sein, die gemeindlichen Immobilien zielgerichtet zu entwickeln und nicht nur zu verwalten“, ist sich Carina Arndt sicher. „Selbstverständlich werden wir auch künftig den Gemeinden ein verlässlicher Partner sein, wenn es um die Verwaltung von Gebäuden, Pacht und Miete geht“, verspricht die neue Fachbereichsleiterin. „Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass die Gemeinden sich bei uns telefonisch, persönlich und/oder schriftlich melden können und wir uns verbindlich um ihre Angelegenheiten kümmern“, führt sie aus.

„Veränderungsprozesse in den Gemeinden stellen uns auch in der Verwaltung vor große Herausforderungen.“

Potenzial sieht Carina Arndt aber besonders bei der nachhaltigen Begleitung der Veränderungsprozesse in den Gemeinden. „Hier gehen unsere Herausforderungen als Verwaltung viel weiter als bisher“, mutmaßt sie. „Wir wollen den Kirchenvorstände Berater und Partner bei der Entwicklung und Umsetzung von zukunftsfähigen Immobilien- und Liegenschaftskonzepten sein. Dies beginnt mit der Begleitung von Immobilienworkshops mit Gemeindemitgliedern und setzt sich über die fachliche Beratung der Kirchenvorstände und Verwaltungsleitungen fort bis zur kontinuierlichen Realisierung der Konzepte“, führt Carina Arndt aus.

Das sie für diese besondere Aufgabe auf ein engagiertes und kompetentes Team zurückgreifen kann ist für sie Freude und Verpflichtung zugleich. „Mit dem Wechsel von Ingrid Schülke in einen anderen Fachbereich verlieren wir eine Kollegin mit jahrelanger Erfahrung und viel Knowhow, was es natürlich zunächst einmal zu kompensieren gilt“, erklärt Carina Arndt. „Natürlich ist Ingrid Schülke nicht aus der Welt und ich persönlich bin sehr dankbar, dass sie uns auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht. Nichts desto trotz gelte es, den Wechsel aufzufangen. „Die Aufgaben der Zukunft sind enorm und deshalb gilt es, dass wir uns auch intern in der Verwaltung weiterentwickeln und Prozesse immer wieder den äußeren Voraussetzungen entsprechend angepasst werden müssen“, stellt sie fest.

„Die Akzeptanz von Veränderungen setzt Vertrauen, Zuverlässigkeit und Transparenz voraus.“

„Wir müssen – oftmals starre – Prozesse so modernisieren, dass sie insbesondere den Kirchenvorständen und Verwaltungsleitungen eine verständliche Transparenz bieten“, betont Carina Arndt. Das gelte auch für die Entscheidungsbefugnisse und Aufgaben, die die Gemeindegremien auf den GemeindeVerband übertragen. „Grundlage für die gute Zusammenarbeit ist Vertrauen und Zuverlässigkeit. Die Kirchenvorstände und Seelsorgeteams müssen zum Beispiel bei Bauprojekten jederzeit einen Überblick darüber haben, wo wir stehen, welche Abstimmungsprozesse z.B. mit Aufsichtsbehörden laufen und wie die weiteren Schritte aussehen. „Je offener, stetiger und vertrauensvoller die Zusammenarbeit ist, umso besser können wir Projekte so umsetzen, dass sie den Anforderungen des örtlichen pastoralen Lebens gerecht werden und auf größtmögliche Akzeptanz in der Gemeinde treffen“, führt Carina Arndt aus.

„Wir verwalten nicht nur Steine, sondern schaffen und erhalten Räume in denen wir unseren Glauben leben.“

Sie sehe es als persönlichen Kern ihrer Arbeit, als verantwortliche Fachbereichsleitung, an, für ihre Mitarbeitenden ebenso wie für die Pastoralteams und Kirchenvorstände auf allen Ebenen eine Fürsprecherin und Kämpferin zu sein, wenn es darum geht, die Besonderheiten kirchlicher Immobilien nach Möglichkeit zu erhalten und zukunftsfähig zu entwickeln. „Kirchen und gemeindliche Gebäude sind oftmals wichtige lokale Identifikationspunkte für Kirchengemeinden. Wir verwalten nicht nur Steine, sondern schaffen und erhalten Räume in denen wir unseren Glauben leben. Dem bin ich mir jeden Tag sehr bewusst“, betont Carina Arndt abschließend.

Zur Person:

Carina Arndt stellt sich seit dem 1. Oktober der neuen beruflichen Herausforderung als Fachbereichsleiterin Immobilien und Bau in den katholischen GemeindeVerbänden im Kooperationsraum Mitte. Die 50jährige folgt auf Ingrid Schülke, die sich neuen Aufgaben in der Kirchenverwaltung stellt. Carina Arndt wohnt in Iserlohn-Hennen und bringt jahrelange Erfahrung aus der Kirchenverwaltung im Erzbistum Paderborn mit. Zuletzt verantwortete sie im Kooperationsraum West – bestehend aus den Gemeindeverbänden Katholischer Kirchengemeinden Ruhr-Mark, Hagen und östliches Ruhrgebiet sowie Dortmund – die Leitung der Allgemeinen Verwaltung und des Kompetenzcentrums Friedhof, war Datenschutzkoodinatorin, zeichnete mitverantwortlich für Betriebsorganisation/Prozesse und begleitete als Projektreferentin den Kooperationsprozess.

Bild: Carina Arndt hat zum 01. Oktober die Fachbereichsleitung Immobilien und Bau der katholischen GemeindeVerbände im Kooperationsraum Mitte des Erzbistums Paderborn übernommen.

