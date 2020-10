Die Jugend der evangelischen Kirchengemeinde verändert sich und so ändert sich auch die Jugendarbeit.

brilon-totallokal: In den Vordergrund rückt projektbasierte Arbeit mit den Jugendlichen und Förderung von ehrenamtlicher Arbeit mit den Jugendlichen der Kirchengemeinde, auch in Zusammenarbeit mit der Waldpädagogin der Stadt Brilon Frau Susanne Kunst. Einen besonderen Schwerpunkt bildet dabei natürlich auch die Arbeit mit den Konfirmanden oder in der Kinderbibelwoche.

Vom 14.-16.Oktober fand in diesem Zusammenhang eine Teamerschulung statt. Am ersten Tag dieser Schulung wurde intensive inhaltliche Arbeit geleistet. An Tag 2 und 3 lag der Schwerpunkt bei der Team Bildung. Hierbei haben die Teamer zusammen mit der Waldpädagogin den Hinterhof des Gemeindehauses, der zum Bereich der Jugend gehört aufgeräumt, gesäubert und gemeinsam verschönert. Dabei waren Nachhaltigkeit und Bewusstsein für „eigene Räume“ im Blick.

Neue gestaltende Ideen sind dabei entstanden, die hoffentlich im nächsten Jahr weiter umgesetzt werden können. Dies fördert auch die Identifizierung der Jugendlichen mit Ihrem Umfeld. Ein Schwerpunkt der auch einer der Schwerpunkte der Waldpädagogin ist.

Die Waldpädagogik fördert und stärkt so die Identifikation der Briloner Jugend mit Brilon, dem Briloner Wald und Umland und so die Wurzeln der Jugendlichen. Ein Punkt der die Identitätsbildung bei den Jugendlichen fördert und sie fester in unsere Gemeinde einfügt.

Die Teamer hatten viel Spaß bei Ihrem kleinen Projekt und für das leibliche Wohl war auch gesorgt.

Bild: Der Hinterhof des Gemeindehauses vor und nach dem Projekt

Fotocredits: evangelische Kirchengemeinde Brilon

Quelle: HDJ-Lange

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon