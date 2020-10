POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbrüche in Marsberg und Arnsberg

brilon-totallokal: Marsberg: Unbekannte Täter brachen am Montag in ein Einfamilienhaus am Gansauweg ein. Zwischen 13.15 Uhr und 20 Uhr drangen die Einbrecher durch die Terrassentür in das Haus ein. Anschließend durchsuchten sie den Wohnbereich und entwendeten u.a. eine Uhr sowie eine externe Festplatte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 – 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg: Auf frischer Tat ertappte am frühen Dienstagmorgen ein Anwohner zwei Einbrecher. Gegen 04.15 Uhr hörte der Mann in einem Mehrfamilienhaus auf dem Bergheimer Weg verdächtige Geräusche aus dem Keller. Der Mann regierte richtig und verständigte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten zwei Männer aus dem Keller durch die Haustür. Die beiden Täter waren möglicherweise durch die unverschlossenen Tür in das Haus gelangt. Vermutlich wurden sie durch den Zeugen gestört. Beute konnten sie nach ersten Erkenntnissen nicht machen. Die beiden flüchtigen Männer können wie folgt beschrieben werden: etwa 20 bis 30 Jahre alt, sportliche Statur, Masken mit einem Skelett im Gesicht, dunkle Jogginghosen. Eine Person trug einen dunklen, die andere Person einen grünen Kapuzenpullover. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiwache Arnsberg, unter der Telefonnummer 0 29 32 – 90 200.

