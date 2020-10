Fahrbahnsanierung in Bruchhausen

Abschnitt der Lutterbecke gesperrt

brilon-totallokal: Bruchhausen: Aufgrund einer Fahrbahnsanierung muss die Straße Lutterbecke in Bruchhausen zwischen der Hochsauerlandstraße bis zur Brücke über den Medebach voll gesperrt werden. Auch die Zufahrt in die Straße Unter den Steinen ist dann nicht möglich. Die Sperrung beginnt am Montag, 2. November, und dauert voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch, 4. November. Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Stadt Olsberg

