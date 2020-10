Online-Kurse bei der VHS: Tipps zu Videokonferenzen und zum HomeOffice

Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg bietet ab der kommenden Woche zwei Online-Kurse zum digitalen Arbeiten an.

brilon-totallokal: Im ersten Online-Workshop am Dienstag, den 3.11.2020 trainieren die Teilnehmenden, wie das Videokonferenzsystem „Zoom“ funktioniert. Sie lernen, in eine sichere Moderatorenrolle zu gelangen und die verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten sowie die Gruppenarbeit passgenau nutzen. Dieser Online-Workshop richtet sich vorrangig an Teilnehmende, die eigene Meetings über Zoom planen und lernen wollen, wie man diese einrichtet und durchführt und findet von 20.15 bis 21.45 Uhr statt.

Ab Dienstag, dem 10.11.2020, bietet die VHS zudem an fünf Terminen einen Online-Kurs zum Thema HomeOffice an. Mit diesem Training machen sich die Teilnehmenden fitter für ihren Berufsalltag im HomeOffice. Sie lernen Videokonferenzen zu moderieren, Sicherheitsaspekte zu beachten und den beruflichen Alltag zuhause effizienter zu gestalten. Der Online-Kurs findet jeweils von 8:30 bis 10:00 Uhr statt.

Anmeldungen und Informationen zu den Online-Kursen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon