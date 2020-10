Oventrop begrüßt neuen Ausbildungsjahrgang

18 neue Nachwuchskräfte für die Standorte Olsberg und Brilon

brilon-totallokal: Zum neuen Ausbildungsjahr 2020/2021 begrüßte Oventrop 18 junge Leute für die Standorte Olsberg und Brilon. Das Unternehmen ist einer der größten industriellen Ausbilder in der Region. Als ein von der IHK ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb bietet Oventrop qualifizierte und fachlich anspruchsvolle Ausbildungsmöglichkeiten mit hoher Bedeutung für den eigenen Betrieb.

Während ihrer abwechslungsreichen Ausbildung in einem kaufmännischen oder gewerblich/technischen Beruf durchlaufen die jungen Menschen verschiedene Abteilungen des Unternehmens. Für alle Fragen der Ausbildung stehen Ausbilder und Fachleute in den Werkstätten und Fachabteilungen zur Verfügung. Neben den klassischen Ausbildungsberufen bietet Oventrop auch die Möglichkeit, den eigenen Wunschberuf mit einem dualen oder kooperativen Studium zu kombinieren. Beruflich noch Unentschlossene können durch ein Praktikum einen ersten Blick in die Arbeitswelt werfen und sich so über die vielfältigen Berufsbilder in allen Unternehmensbereichen informieren.

Aktuell beschäftigt Oventrop ca. 1.000 Mitarbeiter, darunter 68 Auszubildende. Diese Quote verdeutlicht die Bedeutung der Nachwuchsförderung für das Unternehmen.

Quelle: Stephanie Betten – Oventrop GmbH & Co. KG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon