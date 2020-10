Kulturveranstaltungen zunächst bis zum 30. November 2020 abgesagt

Es sollte ein November mit vielen kulturellen Angeboten werden.

brilon-totallokal: Die aktuellen Pandemie-Maßnahmen verlangen leider die Absage oder Verschiebung sämtlicher Veranstaltungen von „Brilon Kultour“.

So wird „Musik am Mittwoch“ am 4. November in der Evangelischen Stadtkirche nicht stattfinden. Das am gleichen Tag geplante „Kindertheater des Monats“ mit dem Stück „Hühner“ wird auf den 18. Februar 2021 verschoben. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Die Ausstellung „Meisterwerke zu Besuch“ im Essigturm in Brilon-Wald am 7. November wird, wie das Junge Theater mit dem Stück „Anne Frank“ am 11. November, abgesagt. Ersatztermine konnten noch nicht festgelegt werden.

Das für den 13. November geplante 136. Kerzenkonzert „One Charming Night“ mit Sjaella wird auf den 27. Februar 2021 gelegt. Die bereits erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Das Kinderliederkonzert FIDOLINO „Wintervergnügen“ war für den 27. November geplant und wird verschoben.

Alle weiteren Veranstaltungen im Bürgerzentrum Kolpinghaus sind auch von der Absage betroffen. Dort finden zunächst bis zum 30. November 2020 weder kulturelle Veranstaltungen noch private Feiern statt.

Aktuelle Termine und Informationen zu zukünftig geplanten kulturellen Veranstaltungen finden Sie unter www.brilon-kultur.de

Quelle: BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon