Drei Gründe anzustoßen

Schützenvereine verlängern Partnerschaft mit der Warsteiner Brauerei

brilon-totallokal: Auf einen Streich: Gleich drei Schützenvereine verlängern ihre Zusammenarbeit mit der Warsteiner Brauerei. In „MüSiWa“ trinken die Schützen weiterhin Warsteiner. Die Bruderschaften St. Peter und Paul Mülheim-Möhne 1767 e.V., St. Georg 1833 e.V. Sichtigvor und St. Antonius Waldhausen verlängern ihre langjährigen Partnerschaften mit Warsteiner.

In Mülheim, Sichtigvor und Waldhausen zapfen die Schützen Warsteiner

Die Schützenbruderschaften St. Georg 1833 e.V. Sichtigvor, St. Antonius Waldhausen und St. Peter und Paul Mülheim-Möhne 1767 e.V. verlängern ihre bestehenden Partnerschaften mit der Warsteiner Brauerei. „Besonders in der aktuellen Situation freuen wir uns über die Unterstützung und das Engagement von Warsteiner“, sagt Jörg Rhoden vom Verein St. Peter und Paul Mülheim-Möhne 1767 e. V. „Wir sagen ‚Danke‘ für das Vertrauen und ‚Prost‘ auf die Partnerschaftsverlängerung“, so Sarah Schauerte von der Warsteiner Brauerei. Sowohl in der Vergangenheit, als auch in der Zukunft arbeiten die drei benachbarten Vereine eng zusammen. „Umso mehr freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit für die nächsten Jahre im Kirchspiel ‚MüSiWa‘ “, ergänzt Sarah Schauerte.

Ein weiterer Grund, die Tulpen zu heben

Die Warsteiner Brauerei ist Partner des Kreisschützenbundes Arnsberg und unterstützt bei der Erstellung des neuen Internetauftrittes. Der Schützenbund umfasst insgesamt 60 Vereine und ist somit der größte Kreisschützenbund in Westfalen. Auf der Website finden Besucher auch Hinweise zum Forschungsprojekt „Tradition im Wandel“ und dem Newsletter „Warsteiner Schützennews“.

Hier geht’s zur Homepage: https://www.kreisschuetzenbund-arnsberg.de/

Warsteiner Gruppe

Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Bild: Waldhausen: Die Schützen Thomas Dreischalück und Dietmar Beele mit Sarah Schauerte von Warsteiner.

Quelle: Warsteiner

