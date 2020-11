POL-HSK: Sachbeschädigungen an zwei Schulen

Am Wochenende wurden in Marsberg zwei Schulgebäude beschädigt.

brilon-totallokal: An einer Schule an der “Schoffenwiese” beschmierten unbekannte Täter mehrere Stützpfeiler und eine Toilettentür mit schwarzer und roter Farbe. Zudem gelangten die Vandalen auf unbekannte Weise in einen Aufenthaltsraum. Hier besprühten sie Teile der Ausstattung und warfen mehrere Eier an die Wände und auf die Möbel.

An einer Schule auf der Straße “Trift” beschädigten unbekannte Täter zwei Scheiben eines Klassenraumes mit Pflastersteinen. Im Gebäude waren die Täter nicht. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 – 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

