Handwerksunternehmen beeindrucken die Politik

Bundestagsabgeordneter Dirk Wiese unternahm wieder Handwerkstour.

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr führte eine Handwerkstour den heimischen Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese (SPD) wieder in Betriebe im Hochsauerlandkreis. Mitte Oktober informierte er sich dort unmittelbar über das Leistungsangebot aber auch über bestehende Probleme und Herausforderungen der Handwerksunternehmen.

Begleitet wurde Dirk Wiese dabei von seiner Kollegin Sabine Poschmann, MdB (Beauftragte der SPD-Bundestagsfraktion für den Mittelstand und das Handwerk), sowie von Handwerkskammerpräsident Jochen Renfordt, dem stellvertretenden HWK-Hauptgeschäftsführer Fabian Bräutigam und KH-Geschäftsführer Stefan Schellschmidt.

Beginnend mit dem Friseursalon von Yasin Kosdik in Meschede führte die Gruppe der Weg weiter zur Mühlenbäckerei Eberhard Vielhaber GmbH & Co. KG in Sundern-Stockum, zur Tischlerei Fabri GmbH & Co. KG in Meschede-Grevenstein, zur L & R Kältetechnik GmbH & Co. KG in Sundern-Hachen und zur DART FÖRDERTECHNIK GMBH in Arnsberg-Herdringen. Beim Abschlussgespräch im bbz Arnsberg verdeutlichten Dirk Wiese und Sabine Poschmann, dass der Wirtschaftsbereich Handwerk für die Region von entscheidender Bedeutung ist. „Ich bin einfach immer wieder aufs Neue beeindruckt, was es bei uns vor Ort für beeindruckende Unternehmen gibt“, gibt Dirk Wiese zu Protokoll.

Bild v. l. im Uhrzeigersinn: Friseursalon von Yasin Kosdik in Meschede, Tischlerei Fabri GmbH & Co. KG in Meschede-Grevenstein und DART FÖRDERTECHNIK GMBH in Arnsberg-Herdringen, L & R Kältetechnik GmbH & Co. KG in Sundern-Hachen, Mühlenbäckerei Eberhard Vielhaber GmbH & Co. KG in Sundern-Stockum und bbz Arnsberg.

Bildnachweis: © Markus Kluft

Quelle: Dirk Wiese MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon