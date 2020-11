Anträge der CDU Fraktion im Rat der Stadt Brilon

Vorstellung der Belüftungskonzepte für die städtischen Schulen sowie Vorstellung des ÖPNV-Konzepts für den Schülerverkehr während der Corona-Krise

brilon-totallokal: Die CDU Fraktion im Rat der Stadt Brilon beantragt, im Schulausschuss am 19. November, sofern diese Sitzung nicht stattfindet in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses,

1.) Die Belüftungskonzepte für die Wintermonate vorzustellen, und zwar

a) für das Schulzentrum hinsichtlich der PCB-Belastung,

b) für sämtliche städtische Schulen hinsichtlich der Vermeidung von Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2.

2.) Das ÖPNV-Konzept für die Beförderungen der Schülerinnen und Schüler vorzustellen sowie Lösungen zur Entzerrung des Fahrgastaufkommens in den Bussen aufzuzeigen.

Begründung

Zu 1.: Sowohl die PCB-Belastung in Teilen des Schulzentrums als auch der Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 erfordern regelmäßiges Lüften der Klassenräume in den Schulen. Allerdings kann in den kommenden Wintermonaten übermäßiges Lüften zu einer Unterkühlung der Klassenräume führen. Gespräche mit Eltern zeigen, dass viele von ihnen befürchten, dass die Schülerinnen und Schüler im Schulzentrum sogar bei durchgehend offenem Fenster unterrichtet werden müssen. Die Eltern machen sich folglich Sorgen, dass ihre Kinder in Winterjacken und Decken in den Klassen sitzen müssen und sich schwer oder häufig erkälten. Bereits im vergangenen Winter wurde das Dauerlüften im Schulzentrum teils stark kritisiert.

Zu 2.: In den vergangenen Tagen sind die Infektionszahlen in Brilon wie auch kreisweit stark angestiegen. Infolgedessen sind auch die Schülerinnen und Schüler der Briloner Schulen wieder verpflichtet, im Unterricht Maske zu tragen und weitere Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu befolgen, insbesondere Abstand von Mitschülern zu halten. In den Schulbussen jedoch lassen sich diese Abstände angesichts erhöhter Fahrgastzahlen nicht einhalten. Dieser Widerspruch hinsichtlich der Abstandsgebote in Schulen einerseits und Bussen andererseits wird von Eltern und Schülern stark kritisiert. Die CDU fordert die Verwaltung auf, Lösungen zu erarbeiten, die eine Verbesserung im ÖPNV herbeiführen.

