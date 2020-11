Online-Treffen der KreislandFrauenverband Hochsauerland

Der Agrarstammtisch wird digital

brilon-totalloklal: „Was als Präsenzveranstaltung für den Agrarstammtisch der Landfrauen geplant war, organisiert der KreislandFrauenverband Hochsauerland nun als online-Treffen am Dienstag, 17.November um 20 Uhr. Das Thema ist „Schweigst du noch oder redest du schon? – Dialog als Chance, um dem Mobbing an Bauernkindern zu begegnen.“ Juliane Vees, Präsidentin des LandFrauenverbandes Württemberg-Hohenzollern, berichtet von den Erfahrungen in diesem Landesverband und zeigt Wege auf, mit Mobbing umzugehen.

Reinhild Tacken aus Alme bietet ein online-Probetreffen am Donnerstag, 12. November in der Zeit von 14 bis 17 Uhr an. Anmeldungen dazu wie auch zur Veranstaltung nimmt sie bis Mittwoch, 11.11. unter [email protected] entgegen.“ Auch Frauen, die bisher nicht teilgenommen haben, sind zur Teilnahme eingeladen.“

Quelle: Maria Askemper

