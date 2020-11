POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbrüche in Brilon und Arnsberg

brilon-totallokal: Brilon: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag in ein Ausflugslokal auf der Straße “Hilbringse” ein. Eine Überwachungskamera zeigt gegen 03 Uhr einen Täter. Dieser stieg durch ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude. Hier entwendete er einen Nussautomaten. Der Automat wurde im angrenzenden Schuppen aufgebrochen gefunden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Ohne Erfolg versuchten unbekannte Täter eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Ahornstraße aufzubrechen. Zwischen Mittwoch und Samstag scheiterten die Täter mit ihren Hebelversuchen an der stabilen Tür. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 – 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon