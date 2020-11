Kranzniederlegung zum Volkstrauertag 2020

Kranzniederlegung ohne Gedenkfeier zum Volkstrauertag am 15.11.2020

brilon-totallokal: Die aktuelle Situation der Corona-Pandemie führt auch in Brilon zu weiteren Einschränkungen. Der Landesverband NRW im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. hat am 05.11.2020 den Städten und Gemeinden die Absage von Gedenkstunden anlässlich des diesjährigen Volkstrauertages empfohlen.

Die Stadt Brilon verzichtet somit in diesem Jahr auf eine öffentliche Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag. Es erfolgt eine Kranzniederlegung im kleinen Kreis zum Gedenken aller Toten von Krieg und Gewalt in Anwesenheit von Bürgermeister Dr. Bartsch, einem Vertreter des VdK, Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche und der Schützen.

Gerade in dieser Pandemiezeit und den damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen im Hier und Jetzt und in der Zukunft ist ein Blick zurück wichtig. Das Jahr 2020 wird ähnlich wie andere bedenkenswerte Jahre in der Geschichte unseres Landes in die Geschichte eingehen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon