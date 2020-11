Sportzentrum Winterberg erweitert Kommunikation

Podcast-Kanal „Sportmania“ bietet großes Potenzial„Wir bringen den Sport in die Ohren“

brilon-totallokal: Das Sportzentrum Winterberg (SZW) weitet seine Kommunikation aus und schafft einen neuen, zukunftsträchtigen Zugang zum Sport: Die SZW hat den Podcast-Kanal „Sportmania“ nach einer kurzen Testphase ins Leben gerufen.

Laut der Radiozentrale in Berlin haben 33 Prozent der Deutschen bereits einen Podcast gehört, 54 Prozent sind nach der Umfrage von 2019 unter 35 Jahren. Die Hauptnutzungszeit ist abends. Der Podcast gewinnt auch als Werbeträger an Bedeutung. Laut Sportzentrum bietet der Podcast ein großes Potenzial, die werbewirksamen Themen näher zu bringen. Der Sport wird buchstäblich in die Ohren gebracht –wie beim Radio ‚Geht ins Ohr, bleibt im Kopf‘.

„Dieser zusätzliche Kommunikationsweg soll die Möglichkeit eröffnen, sich mit den regionalen Sportlerinnen und Sportlern als auch dem Sport generell auseinander zu setzen“, sagt Sandra Schmitt, u.a. Medienverantwortliche des Sportzentrums.

„Sportmania“ ist kostenlos auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Applepodcast oder Googlepodcast abonnierbar und jederzeit abrufbar. DerPodcastkanal berichtet sportübergreifend. Durch exklusive Interviews wird ein Blick hinter die Kulissen geschaffen. Weiterhin sind viele Berichterstattungen -wie die Sportlerinterviews -parallel als Video auf Youtube oder als Text auf der Homepage zu finden. „Wir freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast. Wie gefällt er, was können wir verbessern? Auch Themenvorschläge nehmen wir gern entgegen“, so das Sportzentrum „Schreiben Sie uns unter [email protected]“

Infobox: -Podcast-Kanal „Sportmania“ kostenlos verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen- - Themenwünsche können an [email protected] gesendet werden

Bild: Mit bereits neun Folgen kann ein Blick hinter die Kulissen „gehört“ werden.

Quelle: Team der VELTINS-EisArena

