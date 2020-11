Besondere Feste in besonderen Zeiten

55 Jubilar-Ehrungen in den Caritas Werkstätten St. Martin

brilon-totallokal: Brilon / Marsberg / Winterberg: Normalerweise wird zu St. Martin die Briloner Schützenhalle von den Caritas Werkstätten St. Martin reserviert. Gefeiert wird dann zum einen das Patronatsfest, zum anderen werden die Jubilare unter den 660 Werkstatt-Beschäftigten ausgezeichnet. „Ein solch großer Festakt mit knapp 1.000 Gästen ist in Corona-Zeiten natürlich nicht möglich“, sagt Heinz-Georg Eirund, Vorstand Caritasverband Brilon, „Deswegen wurden bei der Caritas aus einem großen Fest sechs kleine Jubilarfeiern gemacht, um uns bei den Jubilaren zu bedanken und ihr Engagement zu würdigen.“ Gefeiert wurden die Jubilarehrungen in Kleingruppen an den sechs Werkstattstandorten in Brilon, Marsberg und Winterberg unter Beachtung der Hygiene- und Schutzbestimmungen.

„Persönlich konnten wir daher Urkunden und Dankeschön-Präsente überreichen“, betont Engelbert Kraft, Fachbereichsleiter Arbeit für Menschen mit Behinderung, der jetzt Marlies Linnemann zum 45-jährigen Jubiläum in der Caritas-Werkstatt Hinterm Gallberg gratulierte. „Das ist eine ganz besondere Leistung und ein besonderes Zeichen der Treue“, bedankte sich Engelbert Kraft. An allen sechs Werkstattstandorten wurden die insgesamt 55 Jubilare persönlich von der Werkstattleitung und den Standortleitungen in einer Feierstunde ausgezeichnet.

Geehrt wurden für:

10 Jahre

Heike Becker, Oleg Belan, Lars Bornemann, Patrick Brüne, Guido Dohm, Raphael Engelke, Stefan Gabriel, Jan-Martin Gier, Christine Hoffmann, Peter Hoffmeister, Sarojathevy Joymoses, Juliane Kleemann, Catharina Kolodziej, Volker Köstermann, Kathrin Milke, Stefanie Reiffenberg, Johann Roglowski, Christian Schäfer, Christoph Stefanek, Jessika Sternberg, Meinolf Susewind, Sascha Zitterbart

20 Jahre

Martina Faber, Christoph Gerlach, Katja Linden, Sebastian Pfennig, Patrick Sachse,

25 Jahre

Cordula Blüggel, Alexander Bruch, Martin Chrismann, Alexandra Dürr, Andreas Kliem, Melanie Rischard

30 Jahre

Petra Behrend, Susanne Bösel, Ingrid Grunewald, Angelika Heder, Martina Hillebrand, Elisabeth Kaiser, Uwe Klaus, Tobias Maleck, Marion Pijur, Christian Schmidt, Hans Sobolewski, Katja Wagner, Dorothea Wegener

40 Jahre

Bernd Pucher, Angela Rohleder

Bild: Herzliches Dankeschön: Marlies Linnemann arbeitet seit 45 Jahren in den Caritas-Werkstätten St. Martin. Für diese Treue bedankten sich (v. l.) Thomas Münstermann (Technischer Leiter), Engelbert Kraft (Fachbereichsleiter Arbeit für Menschen mit Behinderung) und Daniela Bange (Leitung Begleitende Dienste) mit einer Urkunde und einem Präsentkorb.

Foto: Caritas Brilon – Sandra Wamers

