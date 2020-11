DRK Blutspendetermin Brilon mit Reservierung

DRK Blutspende in Brilon nur noch mit Terminreservierung

gegen Warteschlangen in der Kälte

für mehr Abstand und Sicherheit

Montag, 23.11.2020 von 15:00 bis 20:00 Uhr – Brilon Schützenhalle, Altenbürener Straße 19

brilon-totallokal: In Brilon ist bisher regelmäßig sechsmal pro Jahr die größte Blutspende im Sauerland ausgerichtet worden. Dieses Mal wurden erstmalig Termine vergeben, um die Spender durch gezielte Einladungen zu verschiedenen Zeiten zu empfangen und Menschenansammlungen vor der Schützenhalle zu vermeiden.

Über die kostenlose DRK-Blutspende-App sowie die Website spenderservice.net können sich die Spender informieren und sich Ihre persönliche Wunsch-Spendezeit reservieren. Dies geht auch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 -11 949 11. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden. Nachdem es zum erfolgreichen Start in Schmallenberg und Meschede durchweg positive Reaktionen gegeben hat, wird der DRK Blutspendedienst bis zum Jahresende im gesamten Hochsauerland seine Blutspenden mit Terminreservierungen anbieten. „In Schmallenberg ist der Startschuss gefallen und Meschede folgte. Inzwischen ist in Medebach auch ein größerer Termin im Bereich des DRK Kreisverbandes Brilon sehr erfolgreich mit Terminreservierung durchgeführt worden.“ freut sich Stephan Jorewitz vom DRK Blutspendedienst und fügt hinzu: „Durch die Terminreservierung werden die Warteschlangen minimiert und die Auflagen im Zuge der Corona-Pandemie sind für alle Beteiligten leichter einzuhalten. Außerdem steht im Winter niemand gerne länger vor der Türe, als es unbedingt erforderlich ist.“ Die Terminreservierung ist bis eine Stunde vor Terminschluss auch während der laufenden Blutspende noch möglich. Wenn Sie gesund und fit sind, können Sie auch in Zeiten der Grippewelle, grassierender Erkältungen und des Coronavirus (Covid-19) Blut spenden.

„Das Gesundheitssystem ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens dringend auf Blutspenden angewiesen. Deshalb sind Blutspendetermine in den Coronaschutzverordnungen ausdrücklich von den Versammlungs- und Veranstaltungsverboten ausgeschlossen.“ erläutert Stephan David Küpper, Pressesprecher beim DRK Blutspendedienst die allgemeine Situation und ergänzt: „Auch wenn in dieser Phase der Pandemie geplante Operationen verschoben werden, so benötigen die Ärzte dennoch Blutpräparate zur Behandlung chronisch kranker, für Krebspatienten, für verschiedenste Operationen sowie für Notfalleingriffe.“ Kontinuierliche Blutspenden sind wichtig, denn die Blutbestandteile haben eine sehr begrenzte Haltbarkeit. Blutplättchen (Thrombozyten) sind beispielsweise nur vier bis fünf Tage einsetzbar. Ein stetiger Nachschub dieser Arznei ist unerlässlich. Blutspendetermine in Risikoregionen Deutschlands können nicht einfach ausgesetzt werden, da die Versorgung der Bevölkerung mit Blut und Blutprodukten andernfalls zusammenbrechen würde. Die aktuell geltenden Zulassungs­bestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger. Aus Infektionsschutzgründen bittet der Blutspendedienst darum, nach Möglichkeit auf Begleitpersonen zu verzichten sowie einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen und eine eigene Mund-Nasen-Bedeckungen mitzubringen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet – für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise. Ständig aktualisierte Infos gibt es unter https://www.blutspendedienst-west.de/corona. Aktuell gibt es anstelle der Bewirtung zum Abschluss der Blutspende einen kleinen Imbiss als „Lunch-ToGo“.

Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren:

Neuspender bis zum 69. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter 0800 -11 949 11 werden montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr alle Fragen beantwortet.

Quelle: Stephan Jorewitz – DRK-Blutspendedienst West

