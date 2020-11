Fördermittel nicht ungenützt lassen

Fördermittel noch dieses Jahr beantragen

brilon-totallokal: Besitzer älterer Wohnimmobilien, die ihr selbstgenutztes Haus oder ihre Eigentumswohnung energetisch sanieren wollen, können derzeit von attraktiven Finanzierungskonditionen und staatlicher Förderung profitieren. Die Wüstenrot Bausparkasse AG rät dazu, die Möglichkeiten nicht ungenutzt zu lassen.

Das Ende 2019 von der Bundesregierung beschlossene Klimapaket hat in den letzten Monaten bereits vielen Immobilienbesitzern den Weg hin zu einer energetischen Sanierung ihrer Wohngebäude geebnet. Die im Auftrag des Bundes agierende Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sagte privaten Bauherren allein im Förderschwerpunkt Energieeffizienz und erneuerbare Energien in den ersten sechs Monaten 2020 nach eigenen Angaben Zuschüsse über 12,7 Milliarden Euro zu. Damit werden Baumaßnahmen in mehr als 215.000 Häusern und Wohnungen gefördert.

Auch Wüstenrot unterstützt Immobilienbesitzer, die in die Energieeffizienz ihrer Wohngebäude investieren wollen, mit attraktiven Finanzierungsangeboten. Dazu zählt beispielsweise das „Wohndarlehen Klima“ der ältesten deutschen Bausparkasse. Einfach und schnell können mit diesem Angebot energetische Maßnahmen –etwa der Tausch von Fenstern oder eine neue Heizung –finanziert werden. Ohne Sicherheiten werden bis zu 30.000 Euro zur Verfügung gestellt, wobei sich das Angebot mit weiteren Finanzierungsmöglichkeiten kombinieren lässt.

Ferner bietet Wüstenrot seinen Kunden aktuell ein Gutscheinheft, welches im Bereich der energetischen Sanierung Angebote von Partnerunternehmen im Gesamtvolumen von rund 1.400 Euro umfasst. Kostenfrei angeboten wird hier beispielsweise eine telefonische Energie-Erstberatung von 30 Minuten Dauer. Auch der sogenannte „Fördergeld-Service“ von Wüstenrot ist über das Gutscheinheft zu attraktiven Konditionen erhältlich. Dieser

ermittelt mögliche Förderungen auf Bundes-und Regionalebene für geplante energetische Sanierungsmaßnahmen anhand konkreter Handwerkerangebote,

unterbreitet gegebenenfalls Optimierungsvorschläge für die geplanten Maßnahmen, um die bestmöglichen Förderungen zu erhalten und

liefert unterschriftsreife Förderanträge.

Noch bis zum 31. Dezember bietet Wüstenrot im Bereich der energetischen Sanierung und Modernisierung attraktive Sonderkonditionen. Bei Maßnahmen, die noch 2020 umgesetzt werden, profitieren Bauherren zudem von der bis zum Jahresende befristeten Herabsetzung der Mehrwertsteuer um 3 Prozent. Auch damit lässt sich bares Geld sparen.

Nähere Informationen rund um die energetische Sanierung hält Wüstenrot im Internet unter www.wuestenrot.de/klimabereit. Die Bausparkasse hilft über entsprechende Suchfunktionen auf ihren Internetseiten auch bei der Suche nach einem Energieberater oder bei der Recherche geeigneter Handwerker.

