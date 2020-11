Erfolgreiches Qualitätsmanagement

Auszeichnungen im Rahmen der „Qualitätsoffensive Naturparke“

brilon-totallokal: Zwölf Naturparke wurden am 17. November 2020 im Rahmen der „Qualitätsoffensive Naturparke“ während der Online-Mitgliederversammlung 2020 des Verbandes Deutscher Naturparke e.V. (VDN) ausgezeichnet – acht davon wurden rezertifiziert.

Zum ersten Mal als „Qualitäts-Naturpark“ ausgezeichnet wurden die Naturparke Dübener Heide (Sachsen-Anhalt, Sachsen), Hirschwald (Bayern) und Niederlausitzer Heidelandschaft (Brandenburg). Auch der Naturpark Rhein-Westerwald (Rheinland-Pfalz) hat sich erstmals der Evaluierung unterzogen und wurde als „Partner Qualitätsoffensive Naturparke“ ausgezeichnet. Die Naturparke Barnim (Brandenburg, Berlin), Frankenwald (Bayern), Fränkische Schweiz – Frankenjura (Bayern), Hohe Mark (Nordrhein-Westfalen), Rhein-Taunus (Hessen), Siebengebirge (Nordrhein-Westfalen), Soonwald-Nahe (Rheinland-Pfalz) und Stromberg-Heuchelberg (Baden-Württemberg) wurden erneut als „Qualitäts-Naturpark“ ausgezeichnet.

Die an der Qualitätsoffensive Naturparke teilnehmenden Naturparke beantworteten mehr als 100 Fragen zu ihrer Arbeit im Bereich „Management und Organisation“ sowie in den vier Handlungsfeldern „Naturschutz und Landschaftspflege“, „Erholung und nachhaltiger Tourismus“, „Bildung und Kommunikation“ sowie „Nachhaltige Regionalentwicklung“. Jeder teilnehmende Naturpark wurde im Anschluss von einem so genannten „Qualitäts-Scout“ bereist, evaluiert und beraten. Um die Auszeichnung „Qualitäts-Naturpark“ zu erhalten, muss ein Naturpark 250 von 500 möglichen Punkten erreichen. Wird diese Punktzahl nicht erreicht, ist der Naturpark „Partner Qualitätsoffensive Naturparke“. Die Auszeichnung ist für fünf Jahre gültig. Danach müssen sich die Naturparke erneut in dem Evaluationsverfahren qualifizieren.

Die „Qualitätsoffensive Naturparke“ hat der VDN mit Unterstützung des Bundesamtes für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums entwickelt und im „Jahr der Naturparke“ 2006 gestartet. Sie unterstützt die Naturparke in ihren Handlungsfeldern Naturschutz, nachhaltiger Tourismus, Umweltbildung, nachhaltige Regionalentwicklung sowie Management. Eine ständig steigende Qualität der Arbeit und Angebote der Naturparke ist ebenso das Ziel wie eine bessere Unterstützung ihrer Arbeit in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.

Mit den diesjährigen Auszeichnungen wurde die dritte Phase der „Qualitätsoffensive Naturparke“ abgeschlossen. Im Jahr 2021 startet sie in ihre vierte Phase. Der aktuell überarbeitete Kriterienkatalog wird seine Gültigkeit bis einschließlich 2025 behalten.

Insgesamt tragen jetzt 75 der 103 Naturparke in Deutschland das Siegel „Qualitäts-Naturpark“, neun Naturparke sind als „Partner Qualitätsoffensive Naturparke“ ausgezeichnet.

Weitere Informationen zur „Qualitätsoffensive Naturparke“, zu den Qualitätskriterien und zum Verfahren sowie Informationen zu den bereits ausgezeichneten Naturparken finden Sie im Internet unter www.naturparke.de/qualitätsoffensive.

