Fahrzeug mieten, einsteigen, Urlaub genießen

Unterwegs mit dem Reisemobil erleben wir Flexibilität, Freiheit und Abenteuer

brilon-totallokal: Ab in den Urlaub! Nicht nur im Sommer, sondern auch in Herbst und Winter ist Reiseplanungszeit. So lockt uns die goldene Jahreszeit an unseren freien Tagen hinaus in die Welt. Doch seit Corona ist Urlaub anders – aber mindestens genauso schön!

Für alle, die verreisen möchten, ist Caravaning ideal: Egal ob Urlaub im Reisemobil, Wohnwagen oder CUV (Caravaning Utility Vehicle), sicherer geht‘s nicht. Nirgendwo ist Social Distancing einfacher als in den mobilen vier Wänden. Mit eigener Küche, Bett und Bad lassen sich Hygieneregeln leicht einhalten und Gemeinschaftseinrichtungen problemlos meiden – und das überall.

Denn keine andere Urlaubsform ermöglicht es, den Ort jederzeit und hygienisch sicher zu wechseln. Aus diesem Grund sind auch immer mehr Neueinsteiger begeistert von Caravaning. Doch mancher, der noch nie mit einem Freizeitfahrzeug unterwegs war, fühlt sich zuweilen unsicher. Hier hilft die Vermietmarke von Knaus Tabbert weiter: Neuling oder alter Camping-Hase – RENT AND TRAVEL unterstützt bei der sicheren Planung des nächsten Urlaubs. Vor Reiseantritt kann man sich auf www.rentandtravel.de umfassend informieren. Hier gibt es einen Überblick über die verschiedenen Fahrzeugkategorien unter Beachtung des jeweiligen Campingtyps, eine Anleitung zur Miete sowie interessante Urlaubstipps. Wer möchte, lässt sich von den RENT AND TRAVEL-Experten direkt – per schriftlicher Anfrage und telefonisch – beraten, oder sucht eines der 380 Partner-Reisebüros in ganz Deutschland auf.

Ob Reisemobil, CUV oder Wohnwagen, RENT AND TRAVEL stellt mit mehr als 1.900 KNAUS-, TABBERT-, [email protected] und WEINSBERG-Mietfahrzeugen eine große Auswahl bereit, sodass jeder das für sich Passende findet. Auch bei der Gestaltung der Reiseroute ist für jeden etwas dabei, z. B. die Camping- und Stellplätze von Kooperationspartnern wie „Top Camping Austria“ oder „Premium Camps“. Der online oder im Reisebüro gebuchte, fahrende Reisebegleiter wird dann einfach an einer der insgesamt 170 Mietstationen in Deutschland, Schweden oder Italien abgeholt. Dort weisen Experten umfassend in sämtliche Funktionen direkt am Fahrzeug ein.

Weitere Informationen gibt es unter www.rentandtravel.de.

Bild: Wer in seinem Reisemobil Küche, Bett und Bad für sich hat, reist sowohl hygienisch sicher als auch unabhängig vom Ort.

Fotocredit: epr/Knaus Tabbert

Quelle: Knaus Tabbert GmbH

