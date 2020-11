Freudestrahlen in Brilon – Thülen

Die Glücksfee hat es gut gemeint mit Heinz-Josef Bunse.

brilon-totallokal: Der Gewinnsparer der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten hat einen Mercedes-Benz A-Klasse gewonnen. Der Wagen ist dank des beeindruckenden Exterieurs und des geschmackvollen Innenraum-Designs ein echter Blickfang. Überglücklich nahm Heinz-Josef Bunse mit seiner Frau das Auto entgegen.

Gewinnsparen ist die clevere Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen. Von den 5.- Euro pro Los spart der Teilnehmer 4,- Euro an. Mit 1,- Euro nimmt e an den Monatsverlosungen teil. Jeden Monat werden Gewinne im Gesamtwert von 6 Millionen Euro verlost, hierzu zählen neben 10 Mercedes-Benz A-Klasse auch Geldgewinne und Extra-Gelder. Darüber hinaus werden in Zusatzziehungen weitere attraktive Preise verlost.

Und das Beste: Unsere Heimat gehört immer zu den Gewinnern. Denn 25 Prozent des Spieleinsatzes fließen an gemeinnützige Projekte, Vereine und Institutionen in der Region. So konnte im Jahr 2019 die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten durch die Gewinnsparlose mit 213,000. – Euro in unterschiedlichsten Bereichen in der Region helfen.

