Wettbewerb zur Europawoche 2021

Auch im Jahr 2021 soll mit der Europawoche Bedeutung der Europäischen Union gewürdigt werden.

brilon-totallokal: Nun hat die Bewerbungsfrist des dazugehörigen Wettbewerbs in Nordrhein-Westfalen begonnen, wobei Projekte ausgezeichnet werden sollen, welche die europäische Idee in Nordrhein-Westfalen verbreiten und unterstützen.

Unter dem Motto „#EUnited – gemeinsame Vision für die Zukunft“ können sich alle Kommunen, Vereine, Verbände, Schulen, Hochschulen, Einrichtungen und Institutionen in Nordrhein-Westfalen mit Projektideen bewerben, die den Austausch der Bürger*innen zu den Themen „Europa solidarischer machen“, „Europa digitaler machen“ und „Europa grüner machen“ fördern. Wichtig ist dabei, dass die Projekte eine möglichst große Anzahl an Menschen erreichen, eine große Resonanz erfahren und in der Europawoche vom 1. bis zum 9. Mai 2021 in Nordrhein-Westfalen durchgeführt werden. Die ausgewählten Projekte erhalten bis zu 2.000 Euro.

„Die Europawoche ist eine begrüßenswerte Idee, um die Europäische Union und den europäischen Gedanken zu würdigen. Der Wettbewerb gibt guten Anreiz, den Dialog und den Austausch zu dem Thema fortzuführen und hebt die Bedeutung Europas für die Menschen hervor“, so der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese.

Die Europawoche findet jährlich bundesweit rund um den 9. Mai statt, dem Europatag der Europäischen Union. Einsendeschluss für die Teilnahme am Wettbewerb ist der 22. Januar 2021.

Weitere Informationen zur Europawoche und die Teilnahmebedingungen finden sich online auf: https://www.mbei.nrw/de/europawoche

Quelle: Dirk Wiese MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon