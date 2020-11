Freude bei den GRÜNEN

Rasanter Mitgliederzuwachs hält an / Veranstaltungshinweis: “Das kleine Partei-ABC”

brilon-totallokal: Die GRÜNEN im Hochsauerland freuen sich über einen neuen Mitgliederrekord. Mittlerweile haben sie die 200er-Marke hinter sich gelassen und bereits 204 Mitglieder im Kreisverband. Das ist eine Steigerung um 100% innerhalb von knapp 3 Jahren. Die GRÜNEN rechnen damit, dass die Mitgliederzahl weiter steigt. Bisher haben die GRÜNEN im HSK acht Ortsverbände in den Städten Arnsberg, Brilon, Bestwig, Marsberg, Meschede, Olsberg, Schmallenberg, Sundern. Eine Mitgliedschaft ist natürlich auch in Winterberg, Hallenberg, Medebach und Eslohe möglich. Diese Mitglieder werden dann direkt vom Kreisverband betreut.

“Wir freuen uns, dass immer mehr Menschen die Initiative ergreifen und Farbe bekennen”, so Stefan Schütte, Kreisverbandssprecher.

Veranstaltungshinweis: “Das kleine Partei-ABC”

Um in einer Partei aktiv zu sein, muss man wissen, wie sie funktioniert. Die GRÜNEN bieten deshalb am Freitag, den 27.11.2020, ab 19.00 Uhr eine Veranstaltung mit dem Titel: “Das kleine Partei-ABC für grüne Einsteiger*innen” an. Kreisverbandsgeschäftsführer Jörg Rostek wird in einer Videokonferenz erläutern, wie Parteiarbeit konkret stattfindet und Mitglieder und Interessierte sich einbringen können. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung unter diesem Link wird gebeten: http://gruene-hochsauerland.de/events/parteien-abc Die Teilnahme selbst ist unter diesem Link möglich: https://us02web.zoom.us/j/88626765698

