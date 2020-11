Im Nu gepackt

Hochwertige Aluminiumboxen garantieren sorgenfreien Umzug und ideales Verstauen

brilon-totallokal: Ein neues Jahr bietet die perfekte Gelegenheit, aus der eigenen Komfortzone auszubrechen. Viele nutzen den Jahresbeginn sogar, um einen ganz neuen Lebensabschnitt einzuleiten – meist begleitet von einem Umzug. Um diesen so sorgenfrei wie möglich zu gestalten, ist eine strukturierte Vorgehensweise erforderlich. Ideal klappt es, wenn das Hab und Gut bereits im Voraus sicher und transportfähig gelagert ist und bestimmte Gegenstände – wie beispielsweise Keller- oder Gartenutensilien – in dem neuen Zuhause weder aus den Kartonagen ausgepackt noch neu einsortiert werden müssen.

Als Spezialist für hochwertige Aluminiumboxen hat die ALUTEC MÜNCHEN GmbH intelligente und praxisgerechte Behälter-Lösungen für Ordnung, Transport und Lagerung sowohl im Privatbereich als auch im Handwerk und der Industrie geschaffen. Mit den Serien BASIC und CLASSIC bietet das Münchner Unternehmen eine Auswahl universell einsetzbarer Aluminiumboxen, die Stabilität und Leichtigkeit kombinieren und sich somit ideal als Transport- und Aufbewahrungsbehälter bewähren. Ausgestattet mit ergonomischen und rutschfesten Sicherheitstragegriffen, einer festen Rahmenkonstruktion und 0,8 Millimeter Wandstärke lassen sich die Boxen bequem transportieren sowie platzsparend verstauen und stapeln.

Die praktischen Allrounder der BASIC-Serie sind mit einem Volumen von 40 oder 80 Litern erhältlich und bieten durch ihre Formbeständigkeit sicheren Schutz selbst für empfindlichste Inhalte wie Glas und Elektrogeräte – so übersteht auch das gut verpackte Geschirr-Service oder der Kaffeevollautomat den Umzug unbeschadet. Die in sechs Größen verfügbaren Modelle der CLASSIC-Serie sind zusätzlich mit zwei Sicherheitsschlössern versehen und schützen damit den Inhalt gegen unerlaubtes Entwenden. Sie sind beispielsweise prädestiniert für den Transport von Freizeit-Equipment, Werkzeugen und Gartengeräten oder den Einsatz auf der Baustelle des neuen Eigenheims. Ein zusätzliches Plus: Die hochwertigen ALUTEC MÜNCHEN-Aluminiumboxen sind auch etwas fürs Auge und werten jedes Umzugschaos optisch auf.

Mehr Informationen gibt es unter www.alutec.net und unter www.homeplaza.de.

Bild: Die Aluminiumboxen von ALUTEC sind universell einsetzbar: Ob Kinderspielzeug, Gartenutensilien oder zerbrechliches Geschirr – die Behälter garantieren eine sichere Lagerung und einen sorgenfreien Transport des eigenen Hab und Guts.

Foto: epr/ALUTEC MÜNCHEN GmbH

Quelle: ALUTEC MÜNCHEN GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon