Selbst erzeugten Sonnenstrom speichern

Neuer Hybrid-Stromspeicher sorgt für größere Unabhängigkeit von Stromversorgern

brilon-totallokal: Mithilfe eines Stromspeichers lassen sich Stromüberschüsse, die in den sonnenreichen Stunden aus Photovoltaikanlagen oder im Laufe des Tages von stromerzeugenden Heizungen produziert werden, speichern und später verbrauchen. Damit werden Hausbesitzer unabhängiger vom Strombezug aus dem öffentlichen Netz und steigenden Strompreisen. Vorteilhaft und praktisch sind ganzheitliche Systemlösungen für Strom und Wärme, die Wechselrichter und Batterie-Einheiten in einem Gerät vereinen.

Der neue modular aufgebaute Vitocharge VX3 Hybrid-Stromspeicher von Viessmann ist eine platzsparende Lösung, die beide Komponenten bereits beinhaltet. So muss bei der Neuanschaffung eines Energiesystems nicht in einen separaten Wechselrichter investiert werden. Zugleich ist Vitocharge VX3 so flexibel, dass er auch als Wechselstrom-gekoppelter (AC-gekoppelter) Stromspeicher zu einer bestehenden Photovoltaikanlage oder ausschließlich als PV-Wechselrichter – ohne Batterien – genutzt werden kann. Die spätere Nachrüstung mit Batterien ist jederzeit möglich. Damit ist der Hybrid-Stromspeicher bereit für alle denkbaren Anwendungsfälle in Ein- und Zweifamilienhäusern mit ihren unterschiedlichen Stromverbräuchen.

Der Wechselrichter verfügt über drei Gleichstrom-Eingänge (DC-Eingänge): Zwei Eingänge zum Anschluss von Photovoltaikmodulen, der dritte kann wahlweise zur Reihenschaltung der Batterie-Einheiten oder ebenfalls für Photovoltaik genutzt werden. Zudem kann über den AC-Anschluss ein Brennstoffzellen-Heizgerät angeschlossen werden. Der Vitocharge VX3 verfügt außerdem als eine der ersten Hybrid-Anlagen im Markt über eine standardisierte EEBUS-Schnittstelle zur Einbindung in Energie-Management-Systeme, wie z. B. die GridBox. Durch die modulare Bauweise ist die Installation des Stromspeichers besonders einfach und kann auch von einer Person allein durchgeführt werden. Ein mehrstufiges Sicherheitskonzept sowie der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung beim Anschluss der Batterien sorgen für höchstmögliche Sicherheit.

Die innovative ViStart App ermöglicht zugleich die schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme. Mit seinem innovativen und vom Rat der Formgebung mit der Auszeichnung „Winner“ prämierten Design Plus powered by Light + Building macht der Hybrid-Stromspeicher auch in Wohnräumen eine gute Figur.

Mehr unter www.viessmann.de.

Bild: Der neue Vitocharge VX3 Hybrid-Stromspeicher von Viessmann ist die ideale Lösung für Neubau und Anlagenerweiterung, um selbst erzeugten Strom zu speichern und später zu nutzen.

Foto: epr/Viessmann

Quelle: Viessmann Werke GmbH & Co KG

