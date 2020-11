Neuer Ratgeber mit Informationen rund um das Berufsleben

Nicht nur in der aktuellen Zeit stellt man sich hin und wieder Fragen rund um das Berufsleben.

brilon-totallokal: Sei es, wie die Rechte und Pflichten geregelt sind, oder wie es mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Unterstützungsangeboten bei Arbeitslosigkeit bestellt ist. Die Bundesregierung hat dazu einen Ratgeber aufgelegt, der die wichtigsten Fragen rund um das Thema „Gute Arbeit“ aufgreift und beantwortet.

Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese erklärt dazu: „Der Ratgeber gibt eine gute Übersicht für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich über ihre Rechte und ihre Pflichten im Betrieb informieren möchten. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird thematisiert wie auch das Thema Aus- und Weiterbildung am Arbeitsplatz. Wenn Arbeitslosigkeit droht oder schon eingetreten ist, hilft der Ratgeber ebenfalls weiter.“

Die Broschüre kann kostenlos beim Büro von MdB Dirk Wiese bestellt werden, entweder per E-Mail unter [email protected] mit dem Betreff „Broschüre Gute Arbeit“, per Telefon: 030/227 74078, per Fax: 030/227-76080 oder postalisch unter Deutscher Bundestag, Dirk Wiese MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin.

Fotocredit: @Marco Urban

Quelle: Dirk Wiese, MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon