Gewinnerinnen des Fotowettbewerb „Urlaub in der Heimat“ stehen fest

Unter dem Motto „Urlaub in der Heimat“ hatte der heimische SPD‑Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese im September zu einem Fotowettbewerb aufgerufen.

brilon-totallokal: Mehr als hundert Motive wurden dazu aus dem Sauerland eingereicht – nun stehen zwei Gewinner fest.

„Mich haben sehr schöne und abwechslungsreiche Fotos erreicht. Alle Motive versprachen auf ihre ganz eigene Art und Weise einen herrlichen Urlaub in der Heimat. Die Entscheidung fiel mir und meinem Team daher nicht leicht. Aus diesem Grund haben wir uns dann doch für zwei statt nur einen Gewinner entschieden, deren Bilder demnächst in meinem Berliner Abgeordnetenbüro aufgehängt werden“, so Dirk Wiese erfreut.

Die beiden Gewinner des diesjährigen Fotowettbewerbs sind Sabine Bunse aus Marsberg mit ihrem atemberaubenden Motiv „Obermarsberg“ und Greta Kortmann aus Meschede mit ihrer eindrucksvollen Aufnahme „Goldene Stunde im Sauerland“.

Die zwei Gewinnerbilder werden ab dem Frühjahr im Abgeordnetenbüro von Dirk Wiese aufgehängt. Beiden Gewinnern winkt eine viertägige Reise nach Berlin für jeweils zwei Personen im kommenden Jahr. Dirk Wiese bedankt sich ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre Einsendungen beim Wettbewerb.

Quelle: Dirk Wiese

