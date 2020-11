Berufsbegleitender Verbundstudiengang qualifiziert zum Master of Business Administration – Online-Infoveranstaltung am 19. Dezember

brilon-totallokal: Am 19. Dezember informiert die Fachhochschule Südwestfalen von 9 bis 10 Uhr über das Masterstudium Management für Ingenieur- und Naturwissenschaften. Der weiterbildende Verbundstudiengang qualifiziert berufsbegleitend zum Master of Business Administration (MBA) und richtet sich an Absolvent*innen ingenieur- und naturwissenschaftlicher Studiengänge.

Das Studium vermittelt die für die Übernahme von Führungsaufgaben auf mittlerer und höherer Führungsebene erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und Managementkompetenzen. Die Regelstudienzeit beträgt fünf Semester, der Studienverlauf ist auf eine Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie ausgelegt. Hierzu findet das Studium zu etwa einem Drittel als Präsenzstudium an Samstagen statt und zu zwei Dritteln als Selbststudium.

Nächster Studienstart ist im Sommersemester 2021, eine Bewerbung bis zum 28. Februar möglich. Bewerber*innen müssen einen ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss und eine mindestens zwölfmonatige einschlägige Berufstätigkeit nach Abschluss des Studiums vorweisen.

Anmeldung zur Infoveranstaltung (via Zoom) bei [email protected]. Weitere Informationen unter: www.fh-swf.de/cms/mba

Quelle: Christian Klett – Fachhochschule Südwestfalen

